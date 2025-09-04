Hotusa compra un antiguo poblado a orillas de un embalse de Lugo para hacer viviendas para sus empleados

Hotusa recuperará el antiguo poblado de Fenosa para hacer viviendas para sus trabajadores/ En la foto: una de las aldeas ubicadas en la orilla de las aguas del embalse de Belesar

El Grupo Hotusa ha informado de que “ha cerrado la compra del Poblado del Embalse de Belesar (conocido como el antiguo Poblado Fenosa) con objeto de construir viviendas en esa zona para facilitar el crecimiento de su proyecto empresarial" en la localidad lucense de Chantada, de donde es natural su fundador, Amancio López, y donde ya trabajan más de 270 personas.

Mediante un comunicado, la empresa señala que “esta operación refleja el firme compromiso de Grupo Hotusa con Chantada, donde la compañía ha consolidado un proyecto de gran proyección y que sigue demandando nuevas soluciones de crecimiento”.

Según la compañía, la rehabilitación de estas viviendas “permitirá no solo dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los profesionales que integran la oficina de la localidad, sino también contribuir a dinamizar la zona, reforzando el vínculo de la empresa con el territorio y garantizando la sostenibilidad de su expansión en Galicia”.

El Grupo Hotusa gestiona actualmente en la Comunidad un total de 25 hoteles, tras la reciente incorporación del Eurostars Villa de Allariz Hotel & Balneario, y posee 5 oficinas corporativas distribuidas en Chantada, Lugo, Monforte de Lemos, A Coruña y Vigo.

Cedida El chantadino Amancio López es el fundador del grupo Hotusa

hotusa

Hotusa es una organización compuesta por un número importante de empresas relacionadas con diversos ámbitos del sector turístico. Con más de 47 años de historia, este grupo está desarrollando su actividad en más de 130 países y ahora mismo posee una plantilla formada por más de 6.000 trabajadores. Facturó, en 2024, más de 1.500 millones de euros.

La compañía está organizada en 3 unidades de negocio: la de servicios a hoteles, integrada bajo el paraguas de Keytel, que constituye el primer consorcio de hoteles independientes del mundo, con más de 3.800 hoteles asociados en 92 países; la de distribución, que opera como Restel y comercializa más de 125.000 establecimientos a escala global, y el área de explotación hotelera, Eurostars Hotel Company con un porfolio de 287 unidades en 23 países.