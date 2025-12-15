El historiador lucense Felipe Arias, nuevo miembro de la Real Academia Galega

El historiador, arqueólogo y museólogo lucense Felipe Arias (Lugo, 1949) ha sido elegido como nuevo miembro de la Real Academia Galega (RAG). El pleno de la institución ha aprobado su incorporación tras valorar su extensa trayectoria profesional y su dedicación al patrimonio gallego durante más de cincuenta años.

Una vida dedicada al patrimonio lucense

Nacido en Lugo, Arias ha mantenido un fuerte vínculo con su ciudad natal a lo largo de su carrera. Su tesis de licenciatura, premiada por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 1971, se centró en la Muralla romana de Lugo. Décadas más tarde, participaría activamente en la elaboración de la documentación que llevó a la declaración del monumento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ramudo Felipe Arias colaboró en la documentación que finalizaría con la declaración de la Muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad

Otro de los grandes hitos de su carrera ha sido su labor en el Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei), institución que dirigió desde su creación en 1983 hasta su jubilación en 2014. Además, entre 2005 y 2009, desempeñó el cargo de director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, consolidando su papel como una figura clave en la gestión y protección del legado histórico gallego.

Más de medio siglo de investigación y divulgación

La Real Academia Galega ha destacado en un comunicado su doble faceta como investigador y divulgador. La institución subraya que el nuevo académico atesora "una larga nómina de trabajos científicos que ha desarrollado durante más de medio siglo de actividad" y, al mismo tiempo, "cuenta con un destacado perfil divulgador" en lo que respecta a la conservación del patrimonio cultural.

Cedida Felipe Arias dedicó más de tres décadas de su vida al Castro de Viladonga

Su labor editorial es igualmente notable, con más de 300 textos publicados, entre artículos, colaboraciones y obras colectivas. Fue el creador de la revista Croa, del Museo de Viladonga, una publicación de referencia para la arqueología y etnografía de la provincia de Lugo. También es autor o coautor de libros clave como Las Murallas romanas de Lugo (1972) o el Diccionario de termos de Prehistoria e Arqueoloxía (1995).

El perfil de Felipe Arias se completa con su participación en otras entidades de prestigio, como el Museo do Pobo Galego, del que es patrón fundador, y la Real Academia Galega de Belas Artes. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Otero Pedrayo (1979) y el Premio da Cultura Galega (2013).