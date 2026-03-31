El hijo de José Tomé ya es concejal en Monforte: tomó posesión en un pleno bronco en el que el PP pidió la dimisión de su padre

Miguel Tomé se incorporó a la corporación local en un pleno cargado de tensión, con el Partido Popular reclamando la dimisión de su padre

El hijo del expresidente de la Diputación y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ya es concejal de la corporación local. Miguel Tomé ha tomado posesión de su acta en un pleno bronco celebrado la pasada noche, una sesión en la que la oposición ha vuelto a pedir la dimisión del regidor local por la querella de la Fiscalía de Lugo contra él a causa de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual.

La toma de posesión de Miguel Tomé como nuevo concejal del grupo municipal del Partido Socialista era el segundo punto de la sesión. Su nombramiento se produce al correr la lista de las municipales tras la dimisión por motivos personales de la edila Margarita López, quien hasta su renuncia era responsable de las competencias de Igualdade.

La oposición exige la dimisión de Tomé

Durante el pleno, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Katy Varela, ha vuelto a pedir la "dimisión inmediata" de José Tomé para "evitar que siga dañando la imagen de Monforte".

Pedimos su dimisión por lealtad, por higiene democrática, por la imagen de Monforte y por decoro institucional" Katy Varela Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Monforte de Lemos

La portavoz del PP ha añadido: "Pedimos su dimisión por lealtad, por higiene democrática, por la imagen de Monforte y por decoro institucional. Conceptos que el señor Tomé demostró no manejar".

Por su parte, Tomé, que ahora ejerce como no adscrito con apoyo del Partido Socialista, ha insistido en su inocencia y ha calificado la situación como un "montaje" para perjudicarlo políticamente. Ha asegurado que no dimite porque, según él, "miles de monfortinos" le piden que se quede.

Nuevas competencias en el gobierno municipal

Tras la toma de posesión, el alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ha firmado la modificación del decreto de delegación de competencias en el Ayuntamiento. De este modo, se asignan las funciones de las áreas de Medio Ambiente y Parques y Jardines al nuevo concejal, Miguel Tomé López.

Estas competencias recaían hasta ahora en el concejal José Luis Losada, que mantiene su responsabilidad en Obras, Medio Rural y Servicios. Miguel Tomé López ya había desempeñado las funciones de concejal de Medio Ambiente en el anterior mandato.