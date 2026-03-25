El Partido Popular exige a PSOE y BNG romper con el acoso en la Diputación de Lugo

El Grupo Provincial del Partido Popular defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Lugo una iniciativa para exigir que PSOE y BNG "rompan de verdad con el acoso". La moción insta a alejar de las instituciones a aquellos políticos que estén vinculados con delitos contra las mujeres y su encubrimiento, extendiendo las responsabilidades más allá del expresidente José Tomé.

La "inacción" de PSOE y BNG

El portavoz popular, Antonio Ameijide, ha denunciado que, tras destaparse "el mayor escándalo sexual en la política lucense", socialistas y nacionalistas "no hicieron absolutamente nada". Según el relato, un presidente de la diputación "andaba ofreciendo puestos de trabajo a mujeres a cambio de sexo", mientras PSOE y BNG se preocuparon únicamente de "negociar con él un pacto para continuar al frente de la diputación".

Ameijide ha recordado que todo comenzó con seis denuncias en un canal interno del Partido Socialista contra José Tomé. Tras un intento de "tapar" el caso, Tomé fue forzado a dimitir, y el secretario general del PSdeG, Gómez Besteiro, llegó a calificarlo de "acosador", eliminando la palabra "presunto".

Pilar García Porto y Lara Méndez López están inhabilitadas para la política" Antonio Ameijide Portavoz del PP en la Diputación de Lugo

Responsabilidades políticas

El PP señala directamente a políticas socialistas que, presuntamente, conocían el caso y no actuaron. Según Ameijide, la víctima declaró públicamente que Lara Méndez López, número dos del partido en Lugo, y Pilar García Porto, alcaldesa de Antas, portavoz en la Diputación y mano derecha de Tomé, eran conocedoras de la situación "desde hacía meses".

Para el portavoz popular, ambas dirigentes están invalidadas para seguir en sus cargos, ya que "Pilar García Porto y Lara Méndez López están inhabilitadas para la política" y para hablar de feminismo después de haber protegido a un presunto acosador sexual.

Decidieron defender al acosador en lugar de a la víctima" Antonio Ameijide Portavoz del PP en la Diputación de Lugo

La crítica se extiende al BNG, al que acusa de preocuparse solo de negociar "coches oficiales, moqueta y sueldos" en lugar de exigir responsabilidades. Mientras, José Tomé sigue al frente de la alcaldía de Monforte con el apoyo de los concejales socialistas, a pesar de que la Fiscalía ya aprecia indicios de delito.

Por todo ello, el PP considera que la actual presidenta, Carmela López, "debe expulsar, apartar y aislar absolutamente a José Tomé" del gobierno provincial. La exigencia incluye también a Pilar García Porto, de quien, junto a Lara Méndez, ha dicho que "decidieron defender al acosador en lugar de a la víctima".