Los ganaderos de leche gallegos mantienen el pulso con la industria y preparan "contraofertas"

Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, afirma que muchos ganaderos están dispuestos a presentar "contraofertas" a la industria

La asociación de ganaderos Agromuralla, que agrupa a unos cuatrocientos productores de leche de toda Galicia, mantiene “el pulso” con las industrias del sector lácteo para evitar que se haga efectiva una rebaja de los precios en origen en los nuevos contratos. Este enfrentamiento se produce en un contexto de subida de los costes de producción como consecuencia de la guerra en Irán.

"mantenemos el pulso"

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, ha reafirmado la postura de la asociación: “Seguimos manteniendo el pulso”. Estas declaraciones llegan después de que la semana pasada se convocaran concentraciones de protesta a las puertas de dos de las industrias que más leche recogen en Galicia Galicia: Lactalis y el Grupo Lence.

Una de las empresas ha reculado algo, pero seguimos luchando" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

Rodríguez también ha comunicado un primer avance, aunque modesto. “Tuvimos noticia esta mañana de que una de las empresas ha reculado algo y bajará un céntimo menos. De momento, es todo lo que hemos conseguido, pero seguimos luchando”, afirmó.

De hecho, confirmó que las empresas están presionando a los ganaderos que todavía no han renovado sus contratos, que vencen mayoritariamente este mes. “Hubo mucha insistencia durante este fin de semana”, precisó.

"contraofertas" a modo de respuesta

Ante la falta de diálogo, los productores han optado por una nueva estrategia. Según ha confirmado Noelia Rodríguez, “mucha gente va a presentar una contraoferta a las industrias”. El objetivo es “provocar una conversación con las empresas que, al menos hasta ahora, no se está produciendo”.

Mucha gente va a presentar una contraoferta a las industrias" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

La situación sigue siendo tensa y el futuro inmediato de los contratos lácteos en Galicia está en el aire. La asociación y sus miembros esperan que esta nueva táctica fuerce un entendimiento con la industria. “Veremos qué pasa en las próximas horas”, concluyó la presidenta de Agromuralla.