Fallece en el Hospital da Mariña el tripulante del velero que resultó herido cuando navegaba por la costa de Lugo
Fue evacuado por la tripulación del helicóptero de salvamento Pesca II, con base en Celeiro, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, pero finalmente no pudo superar la gravedad de sus heridas
Lugo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El tripulante de un velero que navegaba por aguas de Burela y tuvo que ser evacuado este martes por la tarde en helicóptero tras recibir un fuerte golpe en la cabeza -que lo había dejado en coma- ha fallecido en las últimas horas en el Hospital Público da Mariña.
Según informaron fuentes sanitarias a COPE Lugo, la víctima no pudo superar las heridas con las que ingresó en el hospital.
El suceso se produjo en torno a las cinco menos cuarto de la tarde, momento en que el servicio de atención a emergencias 112 Galicia recibió un aviso por el cual fue necesario movilizar al helicóptero de salvamento marítimo Pesca-II.
A su llegada al lugar, debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos de este equipo de rescate tuvo que lanzarse al agua para acceder al velero y poder izar a la víctima a bordo de la aeronave.
El helicóptero Pesca II lo trasladó al Hospital Público da Mariña, donde ingresó en estado muy grave.