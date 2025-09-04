Fallece en el Hospital da Mariña el tripulante del velero que resultó herido cuando navegaba por la costa de Lugo

El tripulante fallecido recibió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser evacuado por el helicóptero de rescate Pesca II

El tripulante de un velero que navegaba por aguas de Burela y tuvo que ser evacuado este martes por la tarde en helicóptero tras recibir un fuerte golpe en la cabeza -que lo había dejado en coma- ha fallecido en las últimas horas en el Hospital Público da Mariña.

Según informaron fuentes sanitarias a COPE Lugo, la víctima no pudo superar las heridas con las que ingresó en el hospital.

El suceso se produjo en torno a las cinco menos cuarto de la tarde, momento en que el servicio de atención a emergencias 112 Galicia recibió un aviso por el cual fue necesario movilizar al helicóptero de salvamento marítimo Pesca-II.

A su llegada al lugar, debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos de este equipo de rescate tuvo que lanzarse al agua para acceder al velero y poder izar a la víctima a bordo de la aeronave.

El helicóptero Pesca II lo trasladó al Hospital Público da Mariña, donde ingresó en estado muy grave.