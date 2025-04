División en la representación de los trabajadores: cada sindicato celebrará por separado el 1 de mayo en Lugo

Este jueves celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, la fiesta del 1 de mayo. Esta efeméride conmemora el inicio de la gran huelga llevada a cabo por los obreros estadounidenses que, precisamente ese mismo día de 1886, iniciaron un paro para reclamar una jornada laboral de ocho horas diarias.

En la actualidad, se ha convertido en una jornada festiva para celebrar los derechos laborales conseguidos y reivindicar los que aún no tenemos. Sin embargo, los sindicatos en Lugo no pueden llegar más divididos a este 1 de mayo. De hecho, aunque a priori los objetivos de las organizaciones que ejercen la representación de los trabajadores deberían ser los mismos, o al menos parecidos, no habrá manifestación conjunta.

Cada central sindical celebrará sus propios actos por separado. Es habitual en el caso de la Confederación Intersindical Galega (CIG), no así en lo que respecta a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) que habitualmente se manifestaban juntas por las calles de la ciudad bajo un mismo lema previamente acordado. Este año no será así.

cada sindicato organiza sus propios actos

La manifestación de la CIG partirá a las doce del mediodía del edificio sindical bajo el lema "Traballo, dereitos e soberanía. Galiza contra as guerras".

Como es habitual, el sindicato nacionalista será el primero en salir y, media hora más tarde, también desde ese punto, en la Ronda da Muralla, partirá la protesta de la UGT, que finalizará su recorrido frente a la Subdelegación del Gobierno.

Comisiones Obreras celebrará un acto en la Plaza de Anxo Fernández Gómez, detrás del Concello de Lugo, en el centro histórico de la ciudad. Habrá música y una comida popular para acompañar a las intervenciones de los líderes sindicales. Un acto por un "Sindicalismo Independiente, Útil y Combativo".