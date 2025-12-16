Detenida en Lugo por explotar a un trabajador sin contrato: hacía jornadas de 11 horas, seis días por semana y cobraba 800 euros cada 15 semanas

La portavoz de la Policía Nacional, Lucía González, contaba en COPE Lugo las circunstancias en las que se encontraba esta persona

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido en Lugo a una mujer como sospechosa de un delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación se puso en marcha después de que un hombre denunciase que llevaba meses trabajando en un restaurante de la ciudad sin contrato y sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social.

Condiciones laborales extremas

Según el relato de la víctima, en este local de hostelería realizaba jornadas de 11 horas, seis días a la semana. Por su trabajo, percibía una cantidad muy por debajo de lo pactado, unos 800 euros cada quince semanas, una cifra que lo mantenía en una situación de precariedad.

El denunciante también ha explicado a los agentes que durante su jornada laboral sufrió una lesión ocular. Además, ante ese percance, quedó en evidencia que el establecimiento supuestamente no tenía habilitados los protocolos de riesgos laborales obligatorios para prevenir este tipo de accidentes.

Investigación y situación legal

La Comisaría Provincial ha informado de que la detención se produjo el pasado 28 de noviembre, momento en el que la mujer fue puesta a disposición judicial. Los agentes encargados del caso comprobaron que el local investigado se encontraba en pleno proceso de traspaso y que la víctima carecía de autorización legal para trabajar en España.

A pesar de estas circunstancias, la Policía Nacional ha sido tajante al aclarar que "ninguna de esas circunstancias exime a la empresa ni a la persona responsable de cumplir sus obligaciones en materia laboral, de acuerdo con la legislación española".

Con esta afirmación, las autoridades recuerdan la prevalencia de la ley laboral por encima de cualquier otra situación contractual o administrativa.