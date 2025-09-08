Avanza la vendimia en la Ribeira Sacra: 28 bodegas han recogida ya más de 300.000 kilos de uva

Iván Olmedo, de la Finca Míllara, nos explicó en Cope Lugo cómo está y lo qué se espera de la cosecha de este año

La vendimia sigue avanzando en la denominación de origen Ribeira Sacra y, en este momento -a fecha 7 de septiembre-, han entrado ya en las bodegas inscritas en el registro del consejo regulador un total de 305.718 kilos de uvas.

De hecho, están ya realizando la vendimia 26 bodegas de las 92 inscritas, mientras que otras 65 están todavía pendientes de iniciar la recogida de la uva y dos de ellas han finalizado ya los trabajos en las viñas

En cuanto a variedades, han sido recogidos 97.989 kilos de uvas tintas, principalmente de mencía (85.715 kg), aunque también de Garnacha, Brancellao y Merenzao.

También han entrado en las bodegas 207.729 kilos de uvas blancas, con predominio de godello (189.623 kg), seguido de albariño, treixadura y Dona Branca.

Cedida Los viticultores de la Ribeira Sacra tienen que salvar grandes pendientes, para la cual emplean en algunas fincas un sistema de raíles

a partir de ahora se acelera la recogida de uvas tintas

Como es habitual, se ha comenzado antes por la recogida de las uvas blancas y de las tintas en aquellas parcelas que están “más expuestas”, precisó el presidente del consejo regulador, Antonio Lombardía, y por lo tanto la maduración de produce antes.

Previsiblemente, esta semana se acelerará ya la recogida de la uva tinta.