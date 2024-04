El ranking de las ciudades más felices de España: ni Madrid ni Barcelona están en el top 3

Fue el tercer lunes de este 2024, el conocido como Blue Monday, que tiene la cuestionable fama de ser considerado como el día más triste del año. En realidad, es un concepto relativamente reciente, acuñado en base a una fórmula pseudomatemática desarrollada por un señor británico que mezcló variables como la evolución del clima, las deudas acumuladas a causa de las compras navideñas, el salario que percibimos en el mes de enero o los propósitos para dejar atrás malos hábitos, entre otras. Así llegó a determinar cuál es la jornada de mayor desconsuelo de las 365 que componen el calendario cuando no hablamos de un curso bisiesto.

Ese día, la televisión autonómica puso a algunos de sus reporteros a preguntarle a la gente por la citada efeméride. Después de casi tres meses sin ver el sol, a remojo como los buenos garbanzos, la respuesta de una señora se hizo viral y molestó un poco en una época de especial sensibilidad, en plena precampaña para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, cuando las encuestas todavía dejaban abierto un partido que acabó por ganar el Partido Popular con la solvencia de una nueva mayoría absoluta. Con un tono un tanto lastimero, que reflejaba cierto hastío, la buena mujer respondió a la compañera de la TVG que "aquí en Lugo todos los días son tristes".





A semejante afirmación respondió con relativa premura Lara Méndez, que concurrió a esas elecciones autonómicas como número dos de la candidatura socialista, después de haber sido alcaldesa de la ciudad durante ocho años. Lo hizo, además, con un vídeo de minuto y medio de duración, que difundió a través de sus redes sociales, para demostrar todo lo contrario, que en Lugo, en realidad, "todos los días son bonitos". Tal afirmación venía acompañada de imágenes de música y bailes durante las fiestas del San Froilán o del ambiente en las gradas del Pazo Provincial dos Deportes y el Estadio Anxo Carro, donde disputan sus respectivas competiciones el Club Baloncesto Breogán y el Club Deportivo Lugo. La propia exregidora salía marcándose unos pasos de baile regional para apuntalar sus palabras.





"Se chove, deixa chovere"

Una investigación desarrollada porSW Demoscopia ha venido a darle, al menos en parte, la razón a Lara Méndez. Es posible que no todos los días sean bonitos en la ciudad de Lugo, pero los lucenses no tenemos la percepción, para nada, de que todas las jornadas sean tristes o melancólicas. Como dice la canción: "Se chove, deixa chovere". La cons ultora ha realizado una investigación sobre el nivel de bienestar de los vecinos de los cien municipios con mayor población de España y ha llegado a la conclusión de que la capital lucense es la ciudad "más feliz de Galicia" y la cuarta de todo el país. No está mal.

Para llegar a esa conclusión, la consultora ha realizado un montón de entrevistas telefónicas y encuestas on line. Ha tenido en cuenta una serie de aspectos que los propios residentes en esos municipios valoran a la hora puntuar su propio bienestar. Factores como la calidad de los servicios públicos, la seguridad en las calles, las oportunidades para encontrar un buen trabajo o la facilidad para acceder a una atención sanitaria adecuada y a centros educativos que funcionen bien.





Además, ha intentado medir una amplia gama de variables que tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas y sobre la percepción que ellas mismas tienen a la hora de valorar su nivel de confort en el lugar en el que residen a diario. Ha tenido en cuenta la tasa de empleo, la posibilidad de acceder a una vivienda, la renta por habitante, el funcionamiento del transporte urbano y del servicio de limpieza, la superficie de zonas verdes, el tiempo que empleamos para llegar al trabajo, la calidad del aire y la propia satisfacción de la ciudadanía con los servicios de salud.

"Ni tan mal"

Pues bien, atendiendo a estos factores, Lugo es la ciudad más feliz de Galicia y la cuarta de España, solo por detrás de Logroño, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas. En la comunidad autónoma, la siguen Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y A Coruña.

Probablemente, ni todos los días son tristes ni tampoco todas las jornadas son bonitas en esta ciudad bimilenaria. Seguramente, la percepción depende de cada uno y de sus circunstancias. Hay que mejorar muchas cosas, pero está claro que hay una tercera vía que determina la opinión de muchos lucenses: "Ni tan mal".