¿Qué es el Blue Monday?: este es el motivo que demuestra que es el día más triste del año

Este 16 de enero no es un lunes cualquiera. De hecho, para muchos será un día para recordar al sentirse más tristes de lo normal a la hora de comenzar la semana. Esto se debe a que es el Blue Monday, un término que ha adjudicado la pseudociencia para referirse al día más triste del año.

No obstante, no siempre ha existido, ya que la primera vez que se utilizó fue hace menos de dos décadas. Esto ha surgido de una tradición de origen inglés. Fue en 2005 cuando un profesor de la universidad de Cardiff, especializado en psicología, demostró una fórmula matemática que señala el día más triste del año. No obstante, lejos de ser un éxito, como consecuencia de la polémica generada, fue despedido.

La fórmula que sacó el profesor es: 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA. La 'C' hace referencia al clima, la 'D' a las deudas contraídas durante las fiestas, 'd' es el dinero que cobraremos a final de enero, 'T' es el tiempo que ha pasado desde la Navidad e 'I' es el tiempo que ha transcurrido desde el último intento de dejar un mal hábito. Siguiendo con la 'M' que hace referencia a las motivaciones pendientes y NA la necesidad de actuar para deshacerse de los aspectos negativos de nuestro día a día.









¿Cómo superar el 'Blue Monday'?

Según señala Arnall, el tercer lunes de enero es el día del año en el que una persona acumula más tristeza o carga negativa. Eso tiene una explicación. Tal y como explican los expertos, se debe a la cuesta de enero provocada por un aumento de gastos por las navidades, además del frío, la vuelta de las vacaciones al trabajo o los propósitos de Año Nuevo que no se cumplieron de cara al 2022.

Arnall basa sus estudios en cuestiones que generan tristeza o bajos ánimos de forma objetivo. A pesar de ello, hay cuentíficos que han señalado al Blue Monday de pseudociencia, apoyándose en parte a su crítica sobre la investigación de Arnall. La teoría de estos científicos sobre el Blue Monday comenzó como una petición de una agencia de publicidad que trabajaba para Sky Travel, una compañía de viajes.

Respecto a esto, también es importante convertirlo en un buen día a pesar de lo que diga la ciencia. Según la psicóloga Silvia Álava Sordo, debemos focalizarnos en lo positivo, moverse y hacer deporte por las endorfinas que eso segrega, mostrarse agradecido por lo que se tiene, hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio, el autocuidado tras atender nuestras necesidades, hablarnos con cariño, llevar una buena alimentación, escribir un diario, relativizar los problemas y rodearse de gente positiva.