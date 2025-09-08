El Lugo acaricia la victoria, pero se le vuelve a escapar en casa

El ritmo del CD Lugo en los primeros compases del encuentro fue altísimo. El conjunto de Yago Iglesias salió con intensidad, dominando al Avilés y encerrándolo en su campo, pero el gol se resistió. Entre la falta de acierto, la solidez defensiva del rival y las lesiones de jugadores clave, los lucenses no pudieron pasar del 0-0.

Buen inicio, final sin premio

Cedida Yago iglesias, entrenador del Cd Lugo

Hasta 12 córners a favor tuvo el equipo albivermello, un dato que evidencia su protagonismo ofensivo, aunque sin traducción en el marcador. “Quixemos e non puidemos”, reconocía el técnico al final del partido, tirando también de refranero: “O que perdoa, paga”. Iglesias subrayó que “a vitoria está máis cerca”, pero que todavía queda trabajo por hacer para que llegue.

Dos piezas importantes del esquema, Iago Junior e Iago López, tuvieron que ser sustituidos por molestias físicas, lo que condicionó también el rendimiento del equipo en la segunda parte.

Pese al empate, el entrenador se mostró satisfecho con la propuesta del equipo, que dominó, tuvo ocasiones claras y se mantuvo firme en defensa. “Temos que seguir nesta liña”, aseguró.

A la espera de un refuerzo

Iglesias también abrió la puerta a la llegada de un nuevo fichaje para el centro del campo en este tramo final del mercado. “Se aparece un xogador interesante, virá. E se non, quedaremos co que temos”, concluyó el entrenador del CD Lugo, convencido de que su equipo será protagonista en esta temporada.