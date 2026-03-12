Quiroga presume de su “oro líquido” en la XXVI Mostra do Aceite

Este fin de semana, el municipio de Quiroga vuelve a poner en valor una de sus tradiciones más singulares con la celebración de la XXVI Mostra do Aceite, una cita que combina historia, gastronomía y cultura en torno al conocido como “oro líquido” de la comarca. Durante dos días, vecinos y visitantes podrán conocer de cerca el proceso tradicional de elaboración del aceite, degustar las producciones de los elaboradores locales y disfrutar de un amplio programa de actividades.

Un producto único recuperado del olvido

El alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, ha recordado los inicios de esta feria, una iniciativa que comenzó hace 26 años para poner en valor un producto que había quedado relegado al autoconsumo. Según el regidor, la de Quiroga "es la única que se hace en Galicia" y su impulso ha sido clave para el desarrollo del sector, que ya cuenta con 5 almazaras dadas de alta que se dedican a su comercialización.

La gran diferencia de este aceite reside en su materia prima. "Tenemos unas olivas centenarias, o milenarias, autóctonas que son únicas en el mundo y que se dan en este territorio", ha afirmado Rivera, quien atribuye esta singularidad a las especiales condiciones del terreno y el clima de la zona.

Tenemos unas olivas centenarias, o milenarias, autóctonas que son únicas en el mundo" José Luis Rivera Alcalde de Quiroga

Gastronomía, tradición y estrellas Michelin

Uno de los grandes atractivos de la muestra es la demostración de la elaboración tradicional de aceite en el rehabilitado molino de Bendilló. Para el alcalde, esta actividad representa "la esencia de la muestra para que no se pierda la tradición". Con el fin de facilitar la visita, el ayuntamiento ha dispuesto autobuses gratuitos durante la mañana del domingo.

Javier Olleros

El programa de este año se ha reforzado tras el éxito del cambio de formato, que ha ampliado la feria a dos días y ha trasladado el grueso de los actos al centro de Quiroga. El sábado se celebra un congreso técnico y una cena-cóctel a cargo de prestigiosos chefs, mientras que el domingo la feria contará con un invitado de excepción.

El chef Javier Olleros, del restaurante Culler de Pau (O Grove), galardonado con 2 estrellas Michelin, será nombrado Embajador del Aceite de Quiroga y ofrecerá una demostración de cocina en directo. Para el alcalde, la presencia del cocinero "da un impulso de más relevancia a la muestra" y subraya la magnitud que ha alcanzado la promoción del producto local.

Esto da un impulso de más relevancia a la muestra" José Luis Rivera Alcalde de Quiroga

Impacto económico y turístico

La Mostra do Aceite no es solo una fiesta, sino también un motor para la economía de la zona. El alcalde ha destacado que esta actividad "dinamiza la economía local, la economía familiar, y sí que es una ayuda muy grande para estas empresas". Además, ha señalado que existe interés por recuperar antiguos olivares y poner en marcha nuevas plantaciones.

En el plano turístico, la feria se consolida como un atractivo turístico de primer orden y un "elemento singular" dentro de la Ribeira Sacra, candidata a patrimonio de la humanidad. La oportunidad de visitar el molino de Bendilló, restaurado para ver cómo se producía el aceite tradicionalmente, es una experiencia única que atrae cada año a más visitantes.