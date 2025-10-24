COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

La parroquia de Insua (Vilalba) celebra este sábado una nueva edición de la Tasca do Liño

La jornada, promovida por la Asociación de Mulleres Rurais de San Bartolomeu, arranca a las 11.00 horas con el pregón a cargo de Antón Tenreiro y a lo largo de todo el día habrá talleres participativos en vivo, exposiciones, música y degustaciones

Tasca do Liño
00:00
Descargar

La parroquia de Insua (Vilalba) celebra este sábado una nueva edición de la Tasca do Liño

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura10:11 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking