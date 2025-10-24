La parroquia de Insua (Vilalba) celebra este sábado una nueva edición de la Tasca do Liño

La jornada, promovida por la Asociación de Mulleres Rurais de San Bartolomeu, arranca a las 11.00 horas con el pregón a cargo de Antón Tenreiro y a lo largo de todo el día habrá talleres participativos en vivo, exposiciones, música y degustaciones