La Moexmu rompe todos los récords y confirma el tirón del rural gallego

La 42ª edición de la Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu) ya está en marcha y lo hace batiendo todos los récords de participación. El gerente de la feria, José Manuel Rus, ha confirmado que este fin de semana el recinto ferial de Muimenta (Cospeito) acogerá una afluencia sin precedentes, especialmente en el concurso de ganado. La respuesta del sector ha sido tan masiva que se han recibido más solicitudes de las que se podían asumir.

Un escaparate para dignificar el rural

Para la organización, este éxito supone "un respaldo al trabajo de los empresarios y empresarias" que han consolidado la feria a lo largo de más de cuatro décadas. El gerente ha subrayado que el principal objetivo del evento va más allá de lo comercial. "Lo que se pretende en Moexmu es un poco dignificar la profesión de ganadero y la vida en el rural", ha afirmado, recordando que el sector primario es fundamental para la sociedad.

Lo que se pretende en Moexmu es un poco dignificar la profesión de ganadero y la vida en el rural" José Manuel Rus Gerente de la MOEXMU

Rus también ha reflexionado sobre el futuro del campo gallego. Aunque percibe un creciente interés de los jóvenes, que están tomando las riendas de nuevas ganaderías, advierte de que es necesario valorar y remunerar adecuadamente la profesión para asegurar su viabilidad y atraer a nuevos profesionales.

La mujer, protagonista en la organización

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la composición de la comisión organizadora, que por primera vez en su historia es paritaria. "Es la primera vez en la historia que es una comisión paritaria, con tres hombres y tres mujeres", ha explicado Rus. Este cambio refleja la creciente incorporación de la mujer al mundo empresarial rural, un proceso que comenzó a finales de los años 90 y que rompió con una dinámica en la que las comisiones estaban formadas exclusivamente por hombres.

Programa y presupuesto de la 42ª edición

El programa de este año mantiene una línea continuista, pero con ajustes para dar cabida al doble concurso de ganado (el de Moexmu y el autonómico), que ocupará toda la jornada del sábado. Además, los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de maquinaria, artesanía, productos de alimentación y demostraciones de oficios tradicionales. El presupuesto de la feria se sitúa "entre 105.000 y 110.000 euros", de los cuales unos 75.000 se destinan íntegramente al concurso ganadero.