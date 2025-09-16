COPE
Maite Ferreiro: "No vindeiro pleno defenderemos que a Xunta recupere o servizo de transporte escolar do IES Sanxillao"

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua repasou en Mediodía COPE asuntos da actualidade local e falou do cartaz do San Froilán 2025, elaborado polo artista lucense Iván Mouronte, que foi presentado oficialmente  esta mañá no concello de Lugo

MAITE FERREIRO
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

