Maite Ferreiro: "No vindeiro pleno defenderemos que a Xunta recupere o servizo de transporte escolar do IES Sanxillao"
A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua repasou en Mediodía COPE asuntos da actualidade local e falou do cartaz do San Froilán 2025, elaborado polo artista lucense Iván Mouronte, que foi presentado oficialmente esta mañá no concello de Lugo
Lugo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
“Ahora empieza la Euroliga de basket, hay dos equipos israelíes ¿Qué va a hacer el gobierno?¿Ordenar a los equipos españoles que se retiren?”
Carlos Herrera
Lo último
Bienvenido
2 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h