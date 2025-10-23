COPE
Emilio del Río presenta su último libro "Carpe diem" en Lugo

El acto, que forma parte del ciclo Encontros en El Progreso, tendrá lugar este jueves a partir de las 19,30 horas en O Vello Cárcere y con entrada libre hasta completar el aforo

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura10:50 min escucha

