COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación de Lugo: "Tomé no puede conocer los problemas de los 67 concellos de la provincia porque en estos años no los ha visitado"

PSOE y BNG votaron en contra de una moción defendida por los populares  que pretendía incorporar una serie de propuestas en el proyecto de presupuestos del próximo año para que fuesen "más justos e igualitarios" con todos los concellos

ANTONIO AMEIJIDE
00:00
Descargar

Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación de Lugo: "Tomé no puede conocer los problemas de los 67 concellos de la provincia porque en estos años no los ha visitado"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura13:01 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 29 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking