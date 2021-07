Fiesta del golf juvenil e infantil en el Real Club de Golf de La Coruña

El Real Club de Golf de La Coruña celebra este fin de semana el VIII Open Cabreiroá-U25 y con gran éxito de participación porque ya ha cubierto las 130 plazas disponibles. El gerente del campo, Florencio Martín, destaca la satisfacción por el récord de asistencia obtenido. “Es un torneo que empezamos hace ocho años. Más contentos no podemos estar porque si el campeonato tenía 130 plazas, las hemos cubierto de sobra. Ya no quedan. Tuvimos que cerrar ayer la inscripción. Nosotros hicimos ya once años un torneo similar para jugadores senior, que son mayores de 50 años. Funcionó muy bien. Ese torneo se llama la Torre de Hércules y coincidió cuando se nombró a la Torre Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y quisimos hacer algo parecido, con lo que este fin de semana vamos a tener a niños de 4 y hasta jóvenes de 25 años. Vienen de toda Galicia y de diferentes comunidades, Madrid, Asturias, Andalucía, etc, y el objetivo es que disfruten del golf y promocionar el golf entre los más pequeños”, comenta Florencio Martín a Deportes Cope Galicia.

Todos los participantes obtendrán un regalo de bienvenida. “Damos un regalito a todos los niños, unas cajas de bolas y, a mitad de recorrido, en el hoyo diez, cuando pasan, les invitamos a un servicio de catering, que son perritos calientes”, cuenta el gerente del Real Club de Golf de La Coruña.

PREPARACIÓN DEL CAMPEONATO DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS JUVENIL

Florencio Martín se encuentra estos días trabajando también con la Federación Española para acoger en el mes de octubre una importante competición. “Haremos el campeonato de España de Federaciones Autonómicas Juvenil Sub 14. Hay diecisiete equipos, de las diecisiete comunidades, con siete miembros en cada equipo, entre niños y niñas. Será en octubre y algo importante para la ciudad”, asegura el gerente del Real Club de Golf de La Coruña.