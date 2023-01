Qué hacer si somos víctimas de un intento de estafa por internet

Muchos gallegos han recibido estos días mensajes en sus teléfonos móviles para intentar estafarlos.

“Un acceso no autorizado está conectado a su cuenta on line. Si no reconoce ese acceso verifique inmediatamente”, y a continuación se adjunta un link para que pinchemos y así poder acceder a nuestra cuenta bancaria.

No debemos pinchar porque nos van a derivar a una página en la que se nos piden datos que los ladrones van a utilizar para retirar dinero de nuestra cuenta bancaria.

El testimonio de una víctima a la que le retiraron 8.000 euros

Conoce bien ese tipo de estafas Patricia Méndez, una chica de Sigüeiro (A Coruña) que fue víctima de pshishing en el año 2021. Ella no pinchó en el enlace que le facilitaron, pero poco después recibió una llamada que sí le hizo picar.

"Yo en ningún momento pinché en el enlace, pero me llamaron con el propio número de la sucursal bancaria. Entre que te apuran, viendo el teléfono que era el de mi banco accedí a suministrar datos".

Los ladrones lograron pinchar el teléfono de la sucursal para hacer creer a la víctima que el aviso era real y que tenía que suministrar una serie de datos para poner fin al falso problema de seguridad.



Con esos datos a Patricia lograron sacarle 8.000 euros de su cuenta bancaria. En su caso gracias a la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) pudo recuperar una parte importante de ese dinero.

" Logré recuperar el 90% del dinero. Acepté un trato con la entidad, no recuperamos todo, pero yo en aquel momento consideré que no quería más jaleos".

Otros estafados decidieorn ir a la vía judicial y algunos de ellos recuperaron el dinero también por esa vía.

La policía ha detectado nuevas variantes de ese tipo de estafas

Lo que cuenta Patricia Méndez es una modalidad más especializada de phishing. En la Policía Nacional han detectado ya algunos casos en Galicia y recomiendan ser muy precavidos.

"Es el mismo sistema, pero en vez de un correo electrónico o un mensaje es una persona que nos llama con la misma finalidad: nos cuenta que ha habido una pérdida de seguridad, nos cuentan que ha habido un cargo fraudulento y nos piden datos".

Si los suministraron ya tienen las herramientas para entrar en nuestros espacios bancarios y hacer transferencias a su favor.

Las recomendaciones de la Policía Nacional son claras: no pinchar nunca en ningún enlace que nos envíen al correo o al teléfono y si tenemos alguna duda debemos contactar con nuestro banco por los canales oficiales. Llamando nosotros mismos al teléfono, accediento a la aplicación del banco a ver si es real el peligro del que los alertan.

Este tipo de delitos tienen multitud de variantes. Estos días en la comisaría de Santiago han detectado también un caso en el que los ladrones le comunican a la víctima que han detectado una compra fraudulenta con cargo a su cuenta bancaria.

"Una víctima recibió un mensaje en el que se le decía que había realizado una compra por valor de 1.900 euros. Le decían que si no la había hecho se pusiese en contacto con el banco. Para ello le ofrecían un link que la llevaba a una página que simulaba ser la de su banco y en la que se le pedían las claves", explica César Ramos.

¿Quién está detrás de estas estafas? ¿cómo se investigan?

Detrás de este tipo de delincuencia a través de internet normalmente hay redes delictivas internacionales con hackers que saben cómo ocultarse. El presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos Fernando Suárez califica los grupos como “mafias” y remarca el dinero que mueven a nivel mundial.

"Hay que pensar que son mafias perfectamente organizadas, a día de hoy lo que tiene que ver con delitos telemáticos mueve más dinero que el tráfico de drogas".