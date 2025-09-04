comunicado oficial
Mediapro echa la culpa al Rayo y asegura que no hubo VAR porque no había electricidad suficiente
Tras estudiar lo ocurrido en el Rayo-Barça, sin VAR en la primera parte, señalan que la toma de corriente que les dieron no soportaba el consumo eléctrico que requiere la Unidad Móvil.
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El problema de funcionamiento que hubo el pasado domingo con el VAR en el Estadio de Vallecas y que impidió su uso durante la primera parte del Rayo Vallecano-FC Barcelona se dio a una toma de corriente insuficiente en el feudo franjirrojo, según informó este jueves 'Grup Mediapro' en un comunicado.
comunicado de mediapro
Después de realizar un exhaustivo examen de todo el dispositivo técnico implicado en la prestación del servicio de VAR en el partido Rayo Vallecano-Barcelona del pasado domingo, el informe final concluye que:
- La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la UM.
- Antes y durante el primer tiempo, los responsables del equipo recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica. Ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico.
- Durante el descanso se conecto la UM a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) hasta conseguir un adaptador de 300mA.
- Se ha sometido a la UM implicada a un análisis exhaustivo y a pruebas de resistencia sin que se produjera ninguna incidencia.
GRUP MEDIAPRO ha entregado los resultados de su investigación a la RFEF.