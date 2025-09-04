Dinastías, venganzas y sueños en la NFL más internacional

Siete meses después de que los Philadelphia Eagles se coronaran campeones del Super Bowl en Nueva Orleans, la nueva temporada de la NFL echa a andar este jueves con una amplia lista de pretendientes al trono de Philadelphia, encabezados por el hambre de revancha de 'quarterbacks' como Patrick Mahomes, así como la ambición de Josh Allen, Lamar Jackson o Joe Burrow de llevarse su primer trofeo Vince Lombardi.

Los Eagles serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada este jueves (02:20) en casa contra los Dallas Cowboys, pero ya el viernes llegará el momento de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, hambrientos de revancha tras su derrota en el último Super Bowl (40-22).

Mahomes, un triple campeón de la NFL, vio desvanecerse en Nueva Orleans la posibilidad de encadenar un triplete de títulos, pero encara el nuevo curso decidido a devolver a Kansas City el dominio en el fútbol americano. El número 15 de los Chiefs viene de una temporada en la que lanzó para 3.928 yardas y 26 'touchdowns', con un promedio de 245 yardas por encuentro. Él y el ala cerrada Travis Kelce son las caras visibles de una franquicia que ha sido protagonista de una dinastía en los últimos años en la NFL.

Cordon Press Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs de la NFL

los dos últimos MVP's quieren su primer anillo

Si Mahomes ya sabe lo que es poner las manos en el trofeo Vince Lombardi, 'quarterbacks' como Lamar Jackson, de los Baltimore Ravens, o Josh Allen, de los Buffalo Bills, siguen persiguiendo la gloria, pero siempre se han topado en su camino hacia el Super Bowl con los Chiefs. Jackson, MVP de la NFL en 2019 y 2023, lanzó para 4.172 yardas y 41 'touchdowns' el año pasado, pero se estrelló en los 'playoffs' contra los propios Bills de Allen.

Hay pocos 'QB' más completos que Jackson y Josh Allen, un jugador que en 2024 totalizó 3.700 yardas aéreas, además de anotar doce 'touchdowns' por tierra. Más lejos de los favoritos, pero con la moral alta tras un extraordinario tramo final de la última temporada, está Joe Burrow, líder de los Cincinnati Bengals. Su equipo rozó los 'playoffs' el año pasado pese a comenzar con ocho derrotas en sus primeros diez partidos partidos. Terminó el curso con siete triunfos seguidos que les dejaron a un paso de la postemporada.

Cordon Press Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals

Una de las grandes novedades de la nueva temporada será la presencia de Aaron Rodgers en Pittsburgh al frente de unos Steelers que renunciaron a Russell Wilson y a Justin Fields para hacerse con sus servicios tras su salida de los New York Jets. El cuádruple MVP de la NFL (2011, 2014, 2020 y 2021) y campeón en 2010 con los Green Bay Packers, cumplirá en diciembre 42 años, pero llega a Pittsburgh con máximas ambiciones tras su deslucido paso por los New York Jets.

La experiencia del ex de los Packers es la esperanza de unos Steelers que llevan 21 temporadas consecutivas con un balance positivo entre victorias y derrotas, pero que se han quedado muy cortos en los 'playoffs'. La última victoria de postemporada se remonta a la ronda divisional de los 'playoffs' en enero de 2017.

Brock Purdy, de los San Francisco 49ers, con la motivación extra de disputar el Super Bowl en casa, en el Levi's Stadium de Santa Clara, Jared Goff, de los Detroit Lions, o Jordan Love, de los Packers, que se han llevado a Micah Parsons, una de las grandes estrellas defensivas, también figuran entre los jugadores a seguir en esta nueva temporada.

la nfl llega a madrid

Del Kansas City Chiefs-Los Ángeles Chargers de Sao Paulo (Brasil) al Washington Commanders-Miami Dolphins del Santiago Bernabéu de Madrid, será la temporada más internacional con siete partidos oficiales disputados fuera de Estados Unidos como prueba de una estrategia de crecimiento sin fronteras.

NFL Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins, presenta el partido de Madrid.

Sao Paulo, Madrid, Londres, Dublín y Berlín serán las sedes de los siete encuentros internacionales en este 2025 y la NFL ya anunció que, en 2026, el fútbol americano desembarcará en Australia. Este viernes el Arena Corinthians de Sao Paulo (Brasil) recibirá a los Chiefs de Patrick Mahomes para un duelo contra los Chargers. Madrid será el escenario el 16 de noviembre, con el Santiago Bernabéu como protagonista para un Commanders-Dolphins.