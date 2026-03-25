El Gobierno incluye el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de España ha presupestado la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. El proyecto se incluye en la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado y cuenta con un presupuesto garantizado de, como mínimo, 20 millones de euros.

Un proyecto prioritario

Lucas ha explicado que la obra es una de las primeras actuaciones que se van a ejecutar dentro de este plan, que movilizará un total de 900 millones de euros en toda España entre 2026 y 2034. Según el delegado, el proyecto pasa de no tener presupuesto en octubre a ser una actuación preferente. “Hoy cuenta con presupuesto y es una prioridad para el Ministerio”, ha asegurado.

Para el delegado, la aprobación del cuartel demuestra que estaba trabajando “con la discreción, responsabilidad y compromiso” que el proyecto requería, a pesar de la críticas que ha venido recibiendo.

La reacción de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, no se ha hecho esperar. La regidora ha criticado la “absoluta deslealtad institucional” del delegado del Gobierno por enterarse de la noticia a través de los medios de comunicación. A pesar de ello, ha dado la bienvenida al anuncio, aunque con condiciones.

“Bienvenido sea”, ha declarado Arroyo, siempre que no se trate de “una cortina de humo” o “una tomadura de pelo”. La alcaldesa ha exigido conocer los plazos concretos de la actuación y ha preguntado directamente: “¿Cuándo empiezan las obras del cuartel de la Guardia Civil?”. Así mismo, ha garantizado la total colaboración del consistorio para agilizar las licencias de obras.

Arroyo ha insistido en la necesidad de que el delegado “aclare cuándo se aprueba el presupuesto, cuándo comienza la actuación, cuándo se pide licencia y cuándo podremos disponer en Cartagena del nuevo cuartel”. El Ayuntamiento de Cartagena se muestra preparado para declarar el proyecto de interés público y así reducir los plazos de tramitación a la mitad.