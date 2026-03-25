La respuesta de Lluís Cortes sobre el futuro de Alexia: "Me cuesta imaginarla fuera del Barça"

Desde Arabia Saudí, donde se encuentra trabajando en su actual proyecto, el exentrenador del FC Barcelona Lluís Cortés ha analizado, en Esports COPE, la actualidad del fútbol femenino, marcada por la inminente triple cita de Clásicos entre el Barça y el Real Madrid en Liga y Champions League.

La Champions, el gran objetivo

Cortés considera que la eliminatoria europea será el principal foco para ambos equipos. "Yo creo que los dos equipos tienen claro que los partidos importantes son los de Champions", ha afirmado, en Esports COPE.

Dada la amplia ventaja del Barça en la Liga F, el técnico cree que el primer duelo podría ser utilizado para hacer rotaciones y no desvelar tácticas. "Podría servir para dar descansos, dar minutos y, sobre todo, para no mostrar las cartas de cara al segundo partido de Champions", ha añadido.

A un partido el Madrid podría darte un susto, pero en una eliminatoria a dos partidos lo veo más difícil LLUÍS CORTES Seleccionador del equipo femenino de Arabia Saudí

A pesar de ver al conjunto azulgrana como favorito, Cortés reconoce el crecimiento del Real Madrid. "Creo que el Madrid está más cerca de competir", ha señalado, destacando el potencial de jugadoras como Caicedo o Feller, entre otras.

Sin embargo, considera que la eliminatoria a doble partido complica las opciones del equipo blanco: "A un partido el Madrid podría darte un susto, pero en una eliminatoria a dos partidos, lo veo más difícil para el Real Madrid".

El Bernabéu, una asignatura pendiente

El entrenador también se ha pronunciado sobre el uso de los grandes estadios en el fútbol femenino y ha lamentado que el Real Madrid no haya abierto aún el Santiago Bernabéu para su equipo.

"Es una lástima que el Madrid todavía no dé el paso definitivo. Es algo que vendrá, porque ha pasado en todos los equipos grandes de Europa", ha comentado, esperando que el club blanco se decida pronto a dar este paso.

Será ella misma la que dé un paso al costado si cree que ya no puede aportar todo lo que el club demanda LLUÍS CORTES Seleccionador del equipo femenino de Arabia Saudí,

El futuro de Alexia

Respecto al futuro de Alexia Putellas, cuyo contrato finaliza al acabar la temporada, Lluís Cortés se ha mostrado convencido de su continuidad.

EFE Alexia Putellas celebra uno de los goles marcados por el Barcelona al Badalona en semifinales de la Copa de la Reina

"Me cuesta imaginarla fuera del Barça", ha confesado. El técnico ha destacado el fuerte vínculo de la jugadora con el club, asegurando que su decisión siempre priorizará el bien de la entidad: "Será ella misma la que dé un paso al costado si cree que ya no puede aportar todo lo que el club demanda".

Aun así, Cortés ha concluido que Alexia sigue a un gran nivel y que hay que disfrutar de su talento. "De momento, tenemos Alexia para tiempo y ojalá sea en el Barça, que es donde la podemos disfrutar", ha finalizado.