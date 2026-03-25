Cartagena anula la declaración de persona non grata a Federico Trillo que surgió de una "venganza política"
El pleno del Ayuntamiento ha estimado el recurso del exministro al apreciar vicios de nulidad en el acuerdo que lo declaró persona non grata en el año 2017
Cartagena - Publicado el - Actualizado
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El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, reunido este miércoles 25 de marzo, ha aprobado la resolución del recurso de reposición planteado por Don Federico Trillo Figueroa Martínez-Conde. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del gobierno y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, mientras que los grupos MC, PSOE y Mixto-Sí Cartagena se han abstenido.
Esto supone, en la práctica, la estimación del recurso y la nulidad de la declaración de Federico Trillo como persona non grata en la ciudad, un acuerdo que se tomó el 24 de enero de 2017.
Una decisión basada en la ilegalidad
El portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, ha explicado que la decisión se fundamenta en los informes de la secretaría del Pleno y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Dichos informes aprecian vicios de nulidad en el acuerdo plenario original al haberse adoptado sin competencia, sin seguir el procedimiento y vulnerando el principio de legalidad.
Comenzamos el pleno de hoy corrigiendo una ilegalidad que nace de una venganza política”
Portavoz PP Ayuntamiento Cartagena
Durante su intervención, Jáudenes ha calificado el acuerdo de 2017 como una “ilegalidad que nace de una venganza política”. Ha recordado que fue aprobado por Podemos, PSOE y Movimiento Ciudadano, con el voto en contra del PP, y ha definido a Trillo como “un ilustre cartagenero que siempre ha llevado y lleva el nombre de Cartagena por bandera”.
El consejo jurídico también determina en su informe que “se vulneraron las garantías básicas del procedimiento, pues no hubo trámite de audiencia ni notificación al interesado”. Este hecho, según el portavoz, “generó una indefensión material” que vicia e invalida por completo el acuerdo.
Otros acuerdos del pleno
Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad varias nominaciones de espacios públicos. Entre ellas se encuentran el parque de Antonio Tortosa en Los Urrutias, la pista polideportiva de Pedro Arango en La Aparecida y la instalación de una placa póstuma en homenaje al joven Víctor Blázquez en Molinos Marfagones.