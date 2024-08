Pistolas de aire entre peluches de tómbola en varias fiestas de A Coruña

Era cuestión de apuntar bien con el dardo, pinchar el globo... y ya podían acceder a la pistola airsoft, así de fácil. Y tanto menores como personas adultas. Es lo que se encontró la Guardia Civil hace pocos días en las fiestas de varias localidades coruñesas. En total, medio centenar de objetos que se ofrecían entre juguetes y otros artículos en puestos y tómbolas de las fiestas de O Burgo en Culleredo, en las de Lorbé en Oleiros y también en las de Sada.

A los agentes les llamó la atención que los objetos se exhibiesen en la feria, cuando se trata de armas que necesitan una tarjeta expedida por el concello para poder emplearse, y siempre, en lugares autorizados. Nada de esto ocurría, claro, en las tómbolas. Nos lo contaba en Cope uno de los agentes que participó en el dispositivo, elcabo Graña de la Guardia Civil. "Es imposible que un ayuntamiento hubiese concedido una tarjeta de armas para esto porque no reunían ningún requisito legal, no estaban marcadas... nada, las comercializaban simplemente como un juguete cuando no lo eran".

Guardia Civil. Cedida





Advierten desde la Benemérita de que aunque estén destinadas a uso recreativo, las bolas de pvc que disparan este tipo de pistolas pueden causar lesiones si se hace un mal uso de ellas: "sinceramente, si le da a alguien en un ojo, le hace bastante daño". En ningún caso, además, se pueden regalar o vender a menores, algo que también se estaba incumpliendo en las fiestas donde se incautaron estos materiales. "No había ningún tipo de control, era... marco el globo o en otros sitios, pago 15 o 20 euros... y me la llevo"

Guardia Civil. Cedida





El cabo Graña recomienda que si en algún momento nos encontramos con este tipo de objetos en manos de un menor, se denuncie a las autoridades. Recuerda además un detalle que puede resultar de utilidad sobre la información que tiene que incluir siempre el envoltorio, tanto en casos como este o en de juguetes: "tienen que tener inscripción en español, si no es así, posiblemente no estará homologado o no ha pasado los controles aduaneros necesarios".

En los tres casos en los que se incautaron estas pistolas clasificadas de cuarta categoría en puestos ambulantes de fiesta, los agentes presentaron las correspondientes denuncias por infracción al reglamento de armas.