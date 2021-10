Las escuelas infantiles serán gratuitas en Galicia

Galicia será la primera Comunidad Autónoma donde la Educación Infantil será gratuita a partir del próximo curso "as públicas, as de inciativas privadas e tamén as municipais que estean ao día co consorcio" seguraba Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, esta mañana en Parlamento de Galicia durante su intervención en el Debate de Política de Xeral. Se trata del primero que se celebra en esta legislatura y en el que también se han abordado una de las novedades que ya conocíamos hace unos días, pero que hoy se ha hecho oficial, y es que "Galicia vai proceder ao levantamento da emerxencia sanitaria xa que estamos no punto máis próximo dende febreiro de 2020, polo tanto, grazas a todos os galegos, de corazón, que o fixeron posible". 19 meses después, desde agosto de 2020, "vemos a luz ao final do túnel".

Además de esto, Feijóo también ha destacado la rebaja de impuestos en los Presupuestos Autonómicos que se van a presentar el próximo 20 de octubre y que ya tenía muy avanzados el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que tristemente fallecía la semana pasada en su despacho de San Caetano a causa de una parada cardiorrespiratoria. Esta mañana, antes de comenzar el pleno, toda la sala ha guardado un minuto de silencio en su memoria y por su parte, Núñez Feijóo, ha comenzado su discurso dedicando unas palabras a su "fiel y leal compañero, un galego querido y respetado" visiblemente emocionado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En materia económica, Feijóo, también ha recalcado que el próximo 2 de noviembre, Santiago acogerá una reunión de presidentes autonómicos de 8 comunidades (Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura) con el objetivo de resolver preocupaciones comunes en relación al compromiso de un reparto de fondos digno y equitativo.

RECUPERACIÓN TURÍSTICA Y AVE A GALICIA

En relación con la llegada de turistas a Galicia, Feijóo ha asegurado que "fomos a segunda Comunidade en recuperación de turistas e pernoitas". El presidente de la Xunta ha hablado de una "década xacobea" con un plan estratégico de 247 millones y ha segurado asegura que en 2022 se tratará de desarrollar todos los eventos festivos y culturales que no se pudieron celebrar este año asociados al Año Santo. Y sobre el AVE, censura que entrará en funcionamiento con los trenes actuales y no con los Avril comprometidos por lo que "vólvese a aprazar a Alta Velocidade en todo o territorio como mínimo ata o verán de 2022"