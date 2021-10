Pesar en la política gallega por la muerte del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha fallecido este miércoles en Santiago, con 60 años, a causa de una parada cardiorrespiratoria. Pasabas las 14 horas cuando fuentes de la Xunta confirmaban el fallecimiento del conselleiro cuando se encontraba trabajando en su despacho de San Caetano

En ese mismo lugar donde era atendido por los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Poco después de confirmarse oficialmente la noticia, el Ejecutivo autonómico ha ratificado que queda suspendida la agenda de todos los cargos de la Xunta cuyos miembros, con el presidente a la cabeza, están consternados por lo sucedido.

De hecho, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se dirigía hacia el acto de Conxemar en Vigo cuando fue informado de la muerte del conselleiro, que se produjo en torno a las 13,30 horas y cancelaba su participación en el evento.

APOYO TÉCNICO EN EL GOBIERNO DE FEIJÓO DESDE HACE 6 AÑOS

Natural de Aldán, en Cangasdo Morrazo (Pontevedra) y residente en la localidad vecina de Bueu, Valeriano Martínez nació en 1961 y era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomado en Gestión de Gerencia Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración.

Desde 1985, era funcionario del cuerpo superior de administración xeral del departamento autonómico de Facenda y ejerció diversos cargos públicos, hasta que en febrero de 2015 fue 'fichado' por Feijóo para sustituir a Elena Muñoz al frente de la Consellería, cuando ella dejó el cargo para pugnar, como candidata, por la Alcaldía de Vigo.

Anteriormente, entre otras responsabilidades, fue director general de Recursos Humanos del Sergas, director general de Transporte y auditor del Consejo de Cuentas de Galicia.

Su muerte repentina obliga ahora a buscar un sustituto para el cargo, en plena elaboración de los Presupuestos autonómicos y a las puertas de que la semana que viene comience en el Parlamento de Galicia el debate sobre Política Xeral en el que la recuperación económica para el periodo de la post-pandemia va a centrar parte del debate.

CONDOLENCIAS Y MUESTRAS DE DOLOR

Desde que se ha conocido la noticia, son numerosos los mensajes de condolencia que se reputen en redes sociales, desde la propia administración de la Xunta de Galicia, al Gobierno de España a través de la delegación en Galicia y numerosos líderes y representantes de partidos políticos de todo color, incluida la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz que compartiera intensos debates con Valeriano Martínez cuando coincidieron como diputados en la Cámara autonómica gallega.

Sentimos profundamente comunicar que o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, acaba de falecer no seu despacho despois dunha parada cardiorrespiratoria. A maior das apertas a todos os seres queridos dun traballador público que sempre estivo ao servizo do pobo de Galicia

Conmocionado e triste polo inesperado falecemento do conselleiro de Facenda. O meu máis sentido pésame á súa familia, ao goberno de Galicia e a todo o PP

Expresamos o noso pésame polo falecemento de Valeriano Martínez, Conselleiro de Facenda. Transmitimos as nosas condolencias á súa familia e seres queridos, así como ao @ppdegalicia . pic.twitter.com/67JpYh6IbR

Con fonda consternación coñecemos hoxe o pasamento do conselleiro de Facenda da @Xunta , Valeriano Martínez. Dicímoslle adeus a un home dialogante, exemplar na entrega ao servizo público. O meu pesar á súa familia e achegados e ás súas compañeiras e compañeiros do @ppdegalicia .

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, traslada as súas condolencias á @Xunta polo pasamento do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en nome de @desdelamoncloa e envía todo o seu agarimo á súa familia e amigos