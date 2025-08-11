COPE
Investigan la muerte de un disparo de un hombre en Mesía (A Coruña)

Se movilizó un helicóptero para intentar salvar a la víctima, pero no fue posible

La Guardia Civil investiga la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de un hombre en Mesía (A Coruña), según informan fuentes del instituto armado.

La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.

Disparo en un domicilio

Según publica La Voz de Galicia citando fuentes del entorno, el suceso habría tenido lugar en un  domicilio de la parroquia de Visantoña. En ese momento, apunta el diario, en el interior de la casa se encontraba al menos el propietario y un amigo residente en Ordes.

Siguen las investigaciones

La Guardia Civil asumió la investigación de lo ocurrido y realiza, desde entonces, las primeras pesquisas, con la inspección ocular del punto. 

El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores y la investigación estará a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.

