Denuncian el mal estado de las instalaciones en campos de fútbol municipales de Santiago

Una de las duchas de los vestuarios del campo de fútbol da Mercé en Conxo

No es nueva la denuncia sobre el mal estado de las instalaciones deportivas en Santiago pero en el caso de los vestuarios del campo de fútbol da Mercé en Conxo, la situación está llegando a un punto difícilmente comprensible para estas instalaciones de titularidad municipal.

El Partido Popular de Santiago denuncia el mal estado de los campos de fútbol de la ciudad y su concejal José Ramón de la Fuente recuerda que “la alarma saltó entre clubes y deportistas en el mes de enero, cuando se desprendió parte del techo de los vestuarios del campo de fútbol de la Merced".

Algo que ya denunciaron en su momento pero ante lo que "a pesar del estado tercermundista de las instalaciones, no se acometió ninguna labor de mantenimiento y el techo acabó por derribarse, con el peligro que eso podría tener supuesto en caso de que, en ese momento, hubiera algún deportista usándolas”.

Cedida Derrumbe del falso techo en una de las duchas del campo da Mercé en Conxo

Hay que recordar que este campo de fútbol sirve en la actualidad como base de entrenamientos y disputa de partidos para el Club Deportivo Conxo y las categorías inferiores de la SD Compostela, agrupadas en el proyecto de Canteira Picheleira, por lo que muchos de los usuarios de las instalaciones con niños y niñas.

Como señalan los populares, en febrero se realizó una pregunta en el Pleno al gobierno nacionalista por esta situación "y lo único que hicieron fue a echar balones fuera quitándole importancia a una situación que, a su parecer, no ponía en riesgo a seguridad de los niños”

Una afirmación que, en palabras José Ramón de la Fuente contradice las imágenes "en las que todos pudimos ver la verdadera situación de estos vestuario”, lamentando que “tuvieron tiempo de sobra para evaluar y encargar, por lo menos, una simple reparación que debería haberse llevado a cabo en verano, pero los chicos llegaron este mes de septiembre y los vestuarios siguen exactamente en la misma situación”.

Cedida Detalle del derrumbe del falso techo en Conxo

SIN NOTICIAS DE LA RENOVACIÓN DEL CESPED DE vILLESTRO

Las críticas del PP a la falta de mantenimiento de los campos de fútbol municipales en la ciudad se extiende también al Suso Conde de Villestro, donde "llevan años esperando por un relevo integral del césped que ya no puede esperar más, puesto que superó hace varios años, su vida útil, ya que no se recomienda el uso más de diez años”.

Lo que lleva a afirmar al edil popular que "“la situación es tan grave que algunos deportistas aseguran que muchas de las lesiones que se han producido últimamente se deben al ruinoso estado del firme que no garantiza un mínimo de seguridad”.