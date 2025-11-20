Diego Llorente marca el camino a la Champions: 'Hay que ser ambicioso pero cauto'

Diego Llorente está de vuelta. Este mediodía ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla. Tras un periodo de recuperación que califica como "muy largos y bastante aburridos", el defensa central del Real Betis se siente listo para volver a ser importante en el equipo. "Ya dejé atrás esa lesión, esa operación", ha afirmado, a pesar de un contratiempo menor en la otra pierna, asegurando que de la pierna operada no ha "vuelto a tener problemas".

Una plantilla más amplia como clave

El jugador ha destacado la profundidad de la plantilla de esta temporada como una de las grandes diferencias respecto al año pasado. Ha elogiado el trabajo de sus compañeros en la zaga y considera que tener más recambios es fundamental "para afrontar con garantías tres competiciones".

La Champions, un objetivo ambicioso pero realista

Sobre la posibilidad de clasificarse para la Champions League, Llorente se muestra cauto pero ambicioso. "A cualquier bético nos gusta pensar a lo grande, hay que ser ambicioso, pero también hay que saber que va a ser muy difícil", ha señalado el defensa.

Para el central, el éxito residirá en cuidar los detalles, especialmente a balón parado, un aspecto que les "está penalizando". "Los pequeños detalles son los que van a determinar si podemos aspirar a grandes cosas", ha insistido, reconociendo que es una pena dejarse empates "después del esfuerzo que hace todo el equipo".

El derbi puede esperar

Con el derbi contra el Sevilla en el horizonte, Llorente pide calma y centrarse en los compromisos previos ante Girona y Utrecht. "El derbi es un partido muy importante, pero antes son seis puntos en juego que no van a ser nada fáciles", ha comentado, evitando el papel de favorito.

Las palabras en el fútbol se las lleva el viento, lo mejor es demostrarlo" Diego Llorente

Al ser preguntado por las declaraciones de Joaquín Caparrós, Llorente ha asegurado que se acababa de enterar y que lo considera "parte del show". El central prefiere hablar en el campo: "Las palabras en el fútbol se las lleva el viento, así que lo mejor es demostrarlo, no entrar en grandes titulares".

Cuando ruede el balón ya se verá y veremos quién puede hablar" Diego Llorente

Finalmente, Llorente ha descrito a su entrenador, Manuel Pellegrini, como "una persona muy tranquila" que gestiona muy bien los altibajos emocionales del club. También ha tenido palabras de elogio para la cantera, de la que dice que tiene "gran potencial" y a la que pide dejar trabajar "sin mucho ruido".