Colas para examinarse del permiso de conducir en Galicia y turismo de carné: "Vienen de Madrid o Valencia porque allí están peor"

Las autoescuelas de Galicia están en una situación “límite”. La falta de examinadores y de profesores de formación vial ha generado un embotellamiento que provoca esperas de hasta tres meses para poder realizar el examen práctico de conducción. Así lo denuncian representantes del sector como Pablo Pérez, portavoz de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña, y David Barrio, gerente de una autoescuela en la comarca de Santiago.

Ambos profesionales coinciden en que la situación ha alcanzado un punto crítico. “Tenemos cerca de 40 personas esperando para comenzar las prácticas y otras 35 listas para examen, solo en nuestra autoescuela”, afirma David Barrio. El motivo principal: la escasez de personal en las jefaturas de Tráfico. En el caso de Santiago, la situación se agrava por la baja médica de uno de los examinadores, cuya plaza no ha sido cubierta ni con interinos ni con personal itinerante.

Pablo Pérez va más allá y denuncia que el problema no es nuevo: “Llevamos más de 40 años reclamando más examinadores. Antes había 20 en A Coruña; ahora solo quedan 8, y hacen menos pruebas al día”. Esta reducción drástica ha provocado que las autoescuelas, pese a su capacidad, no den abasto. “No es una cuestión de organización, sino de falta de recursos humanos por parte de la DGT”, explica.

LA DESESPERACIÓN DE ALUMNOS DE FUERA DE GALICIA

La situación en otras comunidades es aún más grave, con esperas de hasta seis o siete meses en ciudades como Madrid, Valencia, País Vasco o Canarias. Esto ha provocado un fenómeno inusual: alumnos de fuera de Galicia se están desplazando a autoescuelas gallegas para poder examinarse antes. “Recibimos llamadas desde Madrid o Barcelona. Algunos vienen a vivir aquí temporalmente solo para sacarse el carné”, señala Barrio. Pero Pérez aclara: “No damos prioridad a gente de fuera. Nuestros propios alumnos llevan meses esperando”.

Este “turismo del carné” encarece notablemente el proceso para los aspirantes, que deben afrontar gastos de alojamiento y manutención mientras completan las prácticas, que pueden requerir entre 25 y 35 sesiones.

otra piedra en el camino: faltan profesores de autoescuela

Al problema de los examinadores se suma la escasez de profesores de autoescuela. En la provincia de A Coruña se calcula que hacen falta unos 200 instructores. Según Pérez, la profesión ha sufrido un estancamiento generacional. “Era un oficio muy familiar, pero no se ha renovado”, comenta. No obstante, la reciente apertura de un ciclo de FP específico en Ferrol ofrece algo de esperanza: “Este año se han matriculado 13 alumnos y todos tendrán empleo asegurado”.

La crisis de las autoescuelas en toda España no parece tener una salida inmediata. Mientras los recursos no se amplíen y no se ofrezca un plan de refuerzo sostenible, miles de alumnos seguirán atrapados en una interminable lista de espera. “Las autoescuelas no somos la DGT, pero somos quienes damos la cara”, lamenta Pérez.