Sorteo amable para Betis y Celta en la Europa League

Sorteo de la Ronda de Liga de la Europa League

RIVALES DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES

Rivales del Betis: Feyenoord (casa), Dinamo Zagreb (fuera), Lyon (casa), PAOK (fuera), Nottingham Forest (casa), Ludogorets (fuera), Utrecht (casa) y Genk (fuera).

Rivales del Celta: Dinamo Zagreb (fuera), Lille (casa), Estrella Roja (fuera), PAOK (casa), Ludogorets (fuera), Niza (casa), Stuttgart (fuera) y Bolonia (casa).

equipos participantes

Bombo 1: Roma (ITA), Oporto (POR), Rangers (ESC), Feyenoord (PBA), Lille (FRA), Dinamo Zagreb (CRO), Betis (ESP), Salzburgo (AUT) y Aston Villa (ING).

Bombo 2: Fenerbahçe (TUR), Braga (POR), Estrella Roja (SER), Olympique Lyon (FRA), PAOK (GRE). Viktoria Plzen (CHE), Ferencvaros (HUN), Celtic (ESC) y Maccabi (ISR).

Bombo 3: Young Boys y Basilea (SUI), Midtjylland (DIN), Friburgo (ALE), Ludogorets (BUL), Nottingham Forest (ING), Sturm Graz (AUT), FCSB (RUM) y Niza (FRA).

Bombo 4: Bolonia (ITA), Celta (ESP), Stuttgart (ALE), Panathinaikos (GRE), Malmoe (SUE), Utrecht y Go Ahead Eagles (PBA), Genk (BEL) y Brann (NOR).

sistema de competición

La UEFA realizará este viernes en Mónaco a partir de las 13.00 horas el sorteo de la s fases de liga para la Europa League 2025/26, con Real Betis Balompié y RC Celta de Vigo como representantes españoles. Y al igual que ocurre con la Champions League, el segundo torneo europeo más importante arrancará con una primera fase de 36 participantes y ocho jornadas de partidos.

Al término de esas jornadas, los ocho primeros de la tabla general pasarán directamente a octavos de final; quienes terminen del noveno al vigesimocuarto puesto disputarán un 'playoff' de repesca con ida y vuelta, y los demás equipos quedarán fuera de competición. De ahí en adelante, las eliminatorias igualmente serán directas a ida y vuelta.

Cordon Press La final de la Europa League se jugará en el estadio del Besiktas

La final será el 20 de mayo de 2026 en el Vodafone Arena de Estambul (Turquía). Del mismo modo que en la Liga de Campeones, cada conjunto afrontará cuatro partidos ejerciendo de local y otros cuatro como visitante, sin repetirse nunca el rival. La jornada 1 se disputará entre el 24 y 25 de septiembre de este año y la jornada 8 se jugará el 29 de enero de 2026.