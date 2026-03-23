La cancha deportiva convertida en vertedero que muestra la "total dejadez" del Concello de Santiago en la parroquia de Laraño

Entrevista con el presidente de la asociación de vecinos A Xunlla de Laraño, Julio Fernández

La asociación de vecinos A Xunlla de la parroquia de Laraño, en Santiago de Compostela, se une a las protestas que están surgiendo desde distintos puntos del rural compostelano por lo que consideran es un deficiente estado de conservación de las infraestructuras y una falta de respuesta de las autoridades municipales ante sus denuncias, lo que les lleva a asegurar que sufren un ‘total abandono’ por parte del Concello de Santiago.

Y para ello su presidente, Julio Fernández, critica el deterioro de las infraestructuras que tiene su más claro ejemplo en la única pista deportiva de la parroquia, convertida desde hace meses en una escombrera sin que a nadie parezca importarle.

De campo de fútbol a vertedero

Según explica Julio Fernández, el que fuera el campo de fútbol de la parroquia ha sufrido un deterioro ‘bestial’ en los últimos años debido a un ‘abandono terrible’. La situación llegó a un punto crítico cuando la asociación observó cómo Adif y sus contratas utilizaban el recinto para depositar escombros de las obras de los paneles antisonoros de la zona por donde discurre la línea férrea.

Cedida Imagen de la pista deportiva de Laraño en el pasado

De hecho, el 4 de diciembre del 2024, Fernández envió un escrito al Concello para denunciar la ocupación y el ‘deterioro muy visible’ del recinto, alertando de que se estaba convirtiendo en un ‘punto de vertido’. A día de hoy, casi año y medio después, ‘no hemos recibido ninguna contestación’, lo que a su juicio demuestra que el gobierno local ‘está consintiendo o está autorizando’ que el espacio sea una escombrera.

Cedida Imagen de la pista deportiva de Laraño en la actualidad

Abandono generalizado en el rural

El malestar vecinal va más allá de la pista deportiva. Fernández denuncia el ‘abandono total del Rural’, contradiciendo las declaraciones de la alcaldesa. Menciona promesas incumplidas, como el asfaltado de baches que el concejal Xesús Dominguez anunció hace semanas, y la falta de actuaciones para solucionar los accidentes de tráfico en el vial Ardiñas-Casal.

La indignación vecinal alcanzó su punto álgido cuando, el pasado 9 de febrero, la concejala Pilar Lueiro afirmó en una reunión que ‘O Araño tenía pista deportiva’, refiriéndose al recinto lleno de escombros. “Me parece que es una tomadura de pelo por parte de la señora Pilar Lueiro”, sentencia Fernández.

Me parece que es una tomadura de pelo" Julio Fernández, Presidente Asociación Veciños A Xunlla de Laraño

La idea de abandonar Santiago

Esta situación de abandono lleva a Fernández a entender “perfectamente” a las parroquias, como la de Busto, que se plantean unirse a otros ayuntamientos en busca de mejores servicios. Considera “lógico” que los vecinos exploren esa vía si no reciben contraprestaciones por sus impuestos.

“Si solo tienes la percepción de que estás para pagar impuestos y no te dan ningún servicio, pues lo lógico es que estas parroquias o estos vecinos se planteen salirse del Santiago”, afirma el presidente de A Xunlla. Una percepción que, asegura, es “casi parecida” en Laraño por el “total abandono de este gobierno de Compostela Aberta y Bloque Nacionalista Galego”.

Pese a hacer públicas las fotografías de la escombrera, los vecinos afirman no haber recibido ‘ninguna llamada ni nada’ por parte del consistorio. El silencio administrativo se mantiene, ahondando en la frustración e indignación de la parroquia.