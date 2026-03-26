La confirmación de una venta anunciada en el Granada CF

En ocasiones cuesta admitir la realidad y también, a veces, la confirmación de un secreto a voces devuelve a la realidad algo que se daba por amortizado. El Granada ha hecho público el traspaso de Williams al Colorado de Estados Unidos. Probablemente no ha quedado más remedio que hacerlo público oficialmente por el club rojiblanco, porque el estadounidense iba a difundir un comunicado oficial dando cuenta del hecho. La operación podría suponer un beneficio económico para la entidad rojiblanca de tres millones de euros. El comunicado del club al respecto ha sido el siguiente:

"El Granada Club de Fútbol y el Colorado Rapids han alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensa Loïc Williams cuando finalice la actual temporada 2025/2026.

L. Williams llegó al equipo rojiblanco en el verano de 2024. Desde entonces ha disputado un total de 62 partidos con la elástica granadinista, 57 en LaLiga Hypermotion y otros cinco en la Copa del Rey.

El valenciano permanecerá en la disciplina nazarí hasta que finalice la actual campaña, conforme a lo estipulado en las condiciones contractuales del traspaso".

vídeo de la afición

Según ha informado en COPE José Alberto Molina, presidente de la Federación de Peñas del Granada (G-19), la afición no recibirá al equipo en el exterior del Estadio Nuevo Los Cármenes este sábado antes del partido que disputará ante el Huesca. En esta ocasión no ha sido la negativa del técnico a este recibimiento, sino el considerar que la hora del encuentro, previsto para las 16:15 h, no se considera la más oportuna. En cambio, tratarán de animar a los jugadores con un vídeo que se proyectará en la pantalla del campo.