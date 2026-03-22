"Si no nos quiere aquí, nos vamos a donde nos admitan": el hartazgo de los vecinos del rural de Santiago que votan este domingo su segregación

Aunque la imagen de Santiago de Compostela siempre se asocia con su Catedral y su Casco Histórico, la realidad es que los 220 km/2 que componen la extensión total del concello suponen realidades muy distintas, que difieren notablemente si hablamos de la zona urbana y la rural. Y más si, como en este caso, esas parroquias del rural se encuentran en la periferia del extenso término municipal. Tanto que hay una que este domingo votará la segregación del Concello compostelano y su posible solicitud de anexión al vecino de Trazo.

Se trata de la parroquia de Busto, a 14 km de la Plaza del Obradoiro donde se encuentra el Pazo de Raxoi, sede del ayuntamiento de Santiago, al que pertenece desde 1962, ya que hasta entonces se encontraba a nivel político formando parte del desaparecido ayuntamiento de Enfesta.

Y que, surcada por el río Tambre y con poco más de 250 habitantes, limita al norte con el Concello de Trazo, estando a una distancia de 22 minutos de trayecto en coche hasta el centro urbano, 47 en bicicleta y de más de dos horas y media si lo hacemos a pie. Ya que, a día de hoy, no es posible realizar el trayecto en transporte urbano.

Lo que lleva a sus vecinos a sentirse "abandonados", como expresa José Antonio Montaos, miembro de la junta directiva de la asociación de vecinos de Busto, quien explica que la situación ha llegado a un punto de inflexión. El detonante ha sido la exclusión de la parroquia del nuevo plan de transporte urbano municipal, una decisión que ha impulsado a la comunidad a plantear una medida drástica: solicitar la segregación de Santiago para anexionarse al concello vecino de Trazo

La exclusión del transporte, el detonante

Según Montaos, el problema no es nuevo, pero la publicación del pliego de contratación del transporte público lo ha confirmado: "Busto es la única parroquia excluida de las más de 20 que conforman el rural de Santiago". La justificación, según el portavoz vecinal, ofrecida en abril de 2024 por el concejal de Movilidad, Xan Duro y el gerente de TUSSA, apuntaba a que los viales "no reunían las condiciones técnicas adecuadas".

Una razón que Montaos califica de "descabellada y sin sentido". El representante vecinal contrapone este argumento con una pregunta que, asegura, sigue sin respuesta por parte del consistorio: "¿Qué ocurre con el transporte escolar, que todos los días viene a esta parroquia con buses del mayor tamaño posible y discurren por las vías y carreteras y pistas de esta parroquia con total normalidad?". Para él, "las razones reales tienen que ser otras".

Un abandono histórico

Este episodio es, para los vecinos, la culminación de un "abandono" histórico. "El ayuntamiento de Santiago, para nuestra opinión, es un ayuntamiento que solamente piensa en la ciudad y el rural no existe", lamenta Montaus. Sostiene que si la situación persiste, Busto será "sin duda la última de las parroquias de Santiago que podrá disponer de agua potable, de saneamiento público".

Si no nos quieren con ellos, pues nos vamos a donde nos admitan" José Antonio Montaos Asociación veciños de Busto

La frustración ha llevado a los vecinos a una conclusión firme, resumida por Montaos en una frase contundente: "La realidad es que si no nos quieren con ellos, pues nos vamos a donde nos admitan". Esta idea es el resultado del "abandono al que nos somete precisamente el Concello de Santiago", donde, según afirma, "Busto ha supuesto para para Santiago cero patatero, no existe".

Decisión en asamblea este domingo

La junta directiva de la asociación ya ha acordado proponer la segregación. La decisión final, sin embargo, está en manos de los vecinos, que votarán la propuesta este domingo en una asamblea extraordinaria. Montaos se muestra convencido de que la medida será ratificada: "Sin duda, la gente está muy sensible con este tema", afirma, destacando que la dependencia del vehículo particular es total en la zona.

La anexión a Trazo no es una idea "descabellada" para la asociación. de hecho, el portavoz vecinal recuerda que, administrativamente, "ya parte de nuestro territorio de la parroquia de Busto pertenece al concello de Trazo". Consideran que el río Tambre, lejos de separar, "nos une". Ahora, esperan el respaldo vecinal para iniciar un proceso que podría cambiar el mapa administrativo de la comarca compostelana.