Laraño se opone al "muro" que el ADIF quiere levantar en la vía de ferrocarril a su paso por Santiago

No fue hasta hace un par de semanas cuando los vecinos de la parroquia compostelana de Laraño tuvieron conocimiento del proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para dotar al tramo entre Padrón y Santiago de la línea férrea de cerca de un centenar de paneles o pantallas antirruido para absorber el producido por los convoyes a su paso por zonas pobladas. Y de las que más de la mitad, unas 54, se instalarán en el tramo entre Osebe y Santiago que afecta a esta zona de Laraño. Desde entonces, los vecinos no han parado de recoger firmas, son ya cerca de 300, en contra del proyecto y han comenzado a protestar ante lo que califican como "un muro que partirá la parroquia en dos".

Máxime si, como cuenta el presidente de la Asociación de Veciños A Xunlla, Julio Fernández, "van a tener una altura de unos 6 metros y son completamente opacas", lo que ha provocado el enfado de los vecinos por unas pantallas de las que sólo tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación ya que, a pesar de haberse publicado el proyecto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado verano, ninguna Administración se ha puesto en contacto con ellos hasta ahora.

De ahí que hayan decidido dar el paso de recoger firmas y enviar un escrito con las alegaciones que consideran deben ser atendidas antes de acometer una obra que, además del impacto visual que tendrá, afectará al tráfico en el vial que transcurre paralelo a la vía de ferrocarril, muy transitado tanto por vecinos de Laraño como por el tráfico que busca esta alternativa entre Santiago y Ames.

ALTERAR LA FISIONOMÍA DE LA PARROQUIA "SIN QUE NADIE LAS HAYA PEDIDO"

Escrito remitido ya al Concello de Santiago, a la Xunta de Galicia , al Valedor do Pobo y al ADIF en el que detallan las consecuencias que, a su entender, tendrán estas pantallas con un "enorme impacto visual instalando pantallas donde no las había al sustituir las pantallas ya existentes, transparentes y de unos 2-3 metros de altura sobre una zapata de hormigón) por pantallas opacas y con una media de 6 metros de altura sobre unas zapatas cuya forma y materiales desconocemos".

Lo que supondrá la pérdida de visibilidad de los vecinos de Laraño entre sí, "dado que la instalación de las pantallas supone poco menos que la instalación de un MURO que parte la parroquia por la mitad".

Y todo, asegura Julio Fernández, para supuestamente arreglar un problema "que no lo es tanto porque sólo los convoyes de mercancías son los que ahora provocan un mayor ruido a su paso por Laraño", y que no entiende nadie en la parroquia ya que "no es una obra que hayan pedido los vecinos y que sólo les va a amargar la vida".

Puedes consultar todo el escrito de protesta de la Asociación de Veciños A Xunlla de Laraño: