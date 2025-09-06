Los vecinos de Caranza acusan a la Xunta de "desidia" por el servicio de autobús a Santiago

La Asociación de Vecinos de Caranza ha criticado duramente a la Xunta de Galicia, acusando a la directora xeral de Movilidade, Judit Fontela, de inacción ante las demandas de los usuarios de la línea de autobús Ferrol-Santiago. La asociación exige que se restablezcan las paradas previas a las obras en As Pías, una situación que, según denuncian, lleva meses sin resolverse y afecta a barrios como Caranza, Recimil, O Inferniño y Ultramar.

El colectivo vecinal sostiene que, a pesar de contar con el apoyo de la delegada de la Xunta en Ferrol, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento y la alcaldesa de Fene, la Administración autonómica "mira para otro lado" mientras Monbús impone sus condiciones. Los vecinos reclaman, en particular, la recuperación de la parada de Caranza y la del Barrio del Pilar, obligando a los usuarios a desplazarse a la estación de autobuses desde hace tres años.

La asociación recuerda que la falta de acuerdo con Monbús ya se vivió con la línea de A Coruña, y no entienden por qué no se firmaron los convenios simultáneamente para ambas rutas. Según afirman, los retrasos y la mala calidad del servicio de Monbús son "palpables desde hace años".

"El lunes, cuando se inician las clases, los usuarios tendrán que seguir perdiendo una hora adicional para ir a la estación de autobuses porque la Xunta no hizo los deberes a tiempo", lamenta la Asociación de Vecinos. Ante la falta de avances, advierten que están dispuestos a iniciar movilizaciones y ejercer presión para que la Xunta obligue a la empresa a cumplir con su servicio.

"Están perdiendo el tiempo si piensan que vamos a permitir que Monbús imponga sus normas", señalan los vecinos, insistiendo en que "un servicio público debería ser impecable" y que no permitirán perder lo que ya tenían.

A día de hoy, según la asociación, nadie asume la responsabilidad de la situación y no hay una fecha prevista para el restablecimiento de las paradas.