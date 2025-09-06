COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Moto GP | GP de Cataluña

Marc Márquez gana la carrera al Sprint tras la caída de su hermano Álex

Decimocuarto sprint para el piloto español, que  ha terminado por delante del francés Fabio Quartararoy del italiano Fabio di Giannantonio. 

Marc Marquez celebra su 14ª carrera al sprint

EFE

Marc Marquez celebra su 14ª carrera al sprint

Europa Press

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se hizo con el triunfo este sábado en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Hungría, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo, aprovechando la caída a solo cuatro vueltas para el final de su hermano Alex Márquez (Ducati), que conquistó la 'pole' unas horas antes, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) cerrando el 'top 3'.

El ocho veces campeón del mundo ganó su 14ª carrera al esprint de las 15 disputadas, después de que su hermano Alex perdiera el control de la Gresini en la curva 10 cuando ya rozaba el triunfo, a solo cuatro vueltas para el final. Con el triunfo, Marc Márquez aumenta su ventaja en el Mundial hasta los 185 puntos, por lo que podría proclamarse campeón de MotoGP en el próximo Gran Premio.

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking