Usuarios de FEVE critican la supresión de servicios y la falta de información

Varios usuarios de la línea de FEVE que une Ferrol con Ribadeo (Lugo) han mostrado a lo largo de los últimos días sus críticas por la supresión de servicios y también por la falta de información.

“Muchas de las frecuencias se suspenden y la empresa pública ferroviaria no ofrece ningún tipo de información, se cancelan y punto, aquí no pasa nada”.

Así, algunos de ellos aseguran que han sido muchos los trayectos programados y que no se han realizado. “Llegas a la estación y aparece en la pantalla que está suspendido, pero cuando tratas de saber el motivo, nadie te informa, esto es un cachondeo”, asegura un usuario habitual en declaraciones a COPE Ferrol.

Además, incide que peor es para aquellos que están en los apeaderos. “Llegas a la hora y el tren no aparece, pero además no hay ningún tipo de información y el teléfono que existe es de Asturias y no saben decirte nada”, por lo que “nos quedamos tirados como perros en los apeaderos, sin ninguna información”.

Detallan estos usuarios que “comienzan a pasar los minutos, pero el tren no aparece, al final te tienes que ir del lugar sin saber nada de nada, esto es indignante en pleno siglo XXI”, aseguran.