El TSXG deniega la incapacidad absoluta a un mariscador al considerar que el agravamiento de sus dolencias no le impide todo trabajo

Ferrol - Publicado el 07 may 2025, 07:41

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por mariscador afiliado al Régimen Especial del Mar, y ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol que le denegaba la revisión de su grado de incapacidad permanente para pasar de Total (IPT) a Absoluta (IPA).

Al profesional del mar se le reconoció la Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de mariscador a flote mediante sentencias de 2007 y 2008, debido a un cuadro clínico centrado en problemas lumbares crónicos (lumbalgia, hernias discales L4-L5 y L5-S1, lumbociática grave, canal estrecho) e insuficiencia venosa, secuelas en parte de un accidente de tráfico sufrido en 2006.

En 2022, el trabajador solicitó al Instituto Social de la Marina (ISM) una revisión por agravamiento, argumentando que sus dolencias habían empeorado y le incapacitaban para cualquier tipo de profesión u oficio, lo que justificaría el grado de Incapacidad Permanente Absoluta.

El ISM denegó su solicitud, al igual que la reclamación previa posterior, basándose en el dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) que concluía que no existía una agravación suficiente.

El caso llegó al Juzgado de lo Social nº 2 de Ferrol, que en enero de 2024 desestimó la demanda del trabajador, absolviendo al ISM, y que llevó al mariscador a recurrió esta decisión ante el TSXG.

En la sentencia de suplicación, el TSXG analiza el estado actual del demandante, que incluye, además de las patologías lumbares previas, cervicalgia con múltiples problemas discales y radiculopatía, gonartrosis bilateral (artrosis en ambas rodillas que ha requerido cirugía e infiltraciones) y otras afecciones como fisura anal y prostatitis.

El tribunal reconoce que "pudiera considerarse que se ha producido una agravación de su estado" desde la concesión inicial de la IPT. Sin embargo, citando jurisprudencia consolidada, recuerda que para una revisión por agravamiento es necesario que el deterioro sea de tal entidad que justifique el grado superior solicitado, es decir, que incapacite para toda profesión u oficio.

En este sentido, el TSXG concluye, coincidiendo con el juez de instancia y el EVI, que "la realidad es que la misma [la agravación] no alcanza una entidad tal que justifique el grado solicitado". Argumenta que, a pesar de los dolores cervicales y de rodillas añadidos, que requieren tratamiento y seguimiento, las limitaciones funcionales derivadas no anulan por completo su capacidad laboral, ya que "le resta capacidad para llevar a cabo trabajos sedentarios y/o livianos desde el punto de vista físico", que no exijan esfuerzos importantes para la columna o las rodillas.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de este profesional del mar y confirma la sentencia del juzgado de Ferrol, manteniendo el grado de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual. Al ser beneficiario de justicia gratuita, no se le imponen las costas del recurso y contra esta sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo.