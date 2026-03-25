Suspendidas desde este miércoles las quemas agrícolas y forestales de particulares en Galicia por riesgo de incendios

Foto de archivo de restos de una poda a punto de ser quemados

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha decretado la suspensión temporal, a partir de este miércoles y hasta nuevo aviso, de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en la comunidad autónoma. La medida, de carácter preventivo, responde al análisis de la evolución meteorológica y de los indicadores técnicos que influyen en el riesgo de incendios.

Quedan excluidas de esta suspensión las quemas prescritas controladas que lleva a cabo el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, al tratarse de actuaciones debidamente planificadas y contar con los medios de extinción necesarios.

Según ha informado la Consellería, la normativa vigente contempla la suspensión de este tipo de quemas cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control. Ante esta situación, la Xunta ha reiterado su llamamiento a la colaboración ciudadana para extremar las precauciones y denunciar cualquier actividad incendiaria delictiva.

De esta forma y hasta nuevo aviso, queda prohibido el uso del fuego para cualquier actividad agrícola y forestal por parte de los particulares.

Asimismo, la Consellería recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía para comunicar cualquier avistamiento de incendio forestal.