Las pantallas volverán a la puerta del Arsenal de Cartagena para la salida de San Pedro el Martes Santo
La Armada instalará videoproyectores en el exterior para que los ciudadanos sigan el desfile del Martes Santo, cuyo acceso al recinto militar está restringido
Cartagena - Publicado el
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El Arsenal de Cartagena se prepara un año más para la tradicional procesión de San Pedro Apóstol cada Martes Santo. Como es costumbre, el Maestro de Arsenales, Pedro Marina Cartagena, ha solicitado el permiso correspondiente al Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena para que el trono pueda procesionar y pernoctar fuera de las instalaciones militares.
Una procesión para todos
Fuentes de la Armada han informado que, por razones de seguridad y aforo, no será posible el acceso al interior del recinto a todos los ciudadanos que deseen presenciar el desfile de la Agrupación de San Pedro Apóstol.
Como solución, y al igual que se hizo el año pasado, este Martes Santo, 31 de marzo, se instalarán videoproyectores en el exterior del Arsenal. Las imágenes se mostrarán en tiempo real en ambos muros laterales de la fachada principal, permitiendo que los cartageneros que se concentren fuera puedan seguir el acontecimiento.
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