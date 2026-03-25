La Policía lanza una alerta que afecta también a jóvenes de Alicante

La Policía Nacional en colaboración con fundaciónSOL han lanzado una nueva campaña de concienciación, “Somos su Mejor Red”, para proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno digital. La iniciativa busca sensibilizar sobre los riesgos de una peligrosa forma de violencia digital conocida como Happy Slapping, impidiendo su normalización en un contexto de acceso temprano a móviles y redes sociales.

El fenómeno del Happy Slapping o “bofetada feliz” consiste en grabar una agresión física, verbal o sexual para difundirla en internet y ganar popularidad o “likes”. Esta práctica supone una doble victimización para la persona agredida: primero sufre el ataque y, después, la humillación pública que se perpetúa en el tiempo a través de la viralización del contenido.

Un preocupante aumento de la violencia

Estudios recientes reflejan un alarmante incremento de la violencia en menores españoles. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, un 8% más que en 2022, y se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa, un 18,8% más que el año anterior. La Fiscalía vincula esta evolución a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos.

El informe también alerta del aumento de delitos difundidos por vía informática. Un estudio de la Fundación ANAR de 2025 señala a WhatsApp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%) como los principales canales utilizados. Además, la inteligencia artificial se ha convertido en una nueva herramienta para el acoso, ya que el 14,2% de los casos de ciberacoso la emplean para crear contenido falso o suplantar la identidad de la víctima.

La violencia no es un juego

Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Inspector de Policía Nacional, advierte que el Happy Slapping es una "práctica muy extendida que trasciende las fronteras del mundo físico para difundirse de manera masiva en el digital". El inspector subraya la importancia de fomentar el uso responsable de la tecnología y recalca: "No podemos entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas". Además, recuerda que los menores, "a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal, afectando las consecuencias hasta su vida adulta".

Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica" Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza Inspector de Policía Nacional

Desde fundaciónSOL, su directora, Claudia Caso, explica que la pieza audiovisual de la campaña aborda esta realidad desde una perspectiva preventiva. "Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar", detalla Caso.

Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia" Claudia Caso Directora de fundaciónSOL

La directora de la fundación añade su principal temor al respecto, una idea que se ha convertido en el eje de la campaña. "Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia", lamenta.

Según el informe Violencia Viral de Save the Children, este delito es perpetrado no solo por el agresor, sino también por quienes graban, difunden o interactúan con el contenido. En el 61% de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying. Tan solo en 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar, aunque la Fiscalía advierte que podría existir una cifra oculta mayor.

Recomendaciones para frenar la violencia

Para hacer frente a esta lacra, la Policía Nacional y fundaciónSOL señalan la necesidad de una implicación conjunta de familias, centros educativos y sociedad. Recomiendan hablar abiertamente con los menores sobre la violencia en redes y educar en empatía digital y responsabilidad para que no la normalicen. Es crucial ayudarles a entender que detrás de cada vídeo hay una víctima real y que grabar o compartir una agresión también es participar en ella.

Entre las pautas, se incluye reforzar el mensaje de que no grabar, no difundir y no dar “likes” es una forma activa de proteger a la víctima. Asimismo, instan a reportar el contenido a las plataformas para que lo eliminen, guardar las pruebas digitales y, fundamentalmente, denunciar siempre estas situaciones para cortar la cadena de difusión. Construir un entorno digital seguro es una responsabilidad de todos.