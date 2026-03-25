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Reunión entre PP y Vox en Extremadura para avanzar en el acuerdo de investidura de María Guardiola

Ambos partidos siguen adelante con sus negociaciones con un encuentro en tierras extremeñas

María Guardiola, este martes, en el pleno de investidura

María Guardiola, este martes, en el pleno de investidura

Adrián García Durán

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Se calientan las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura. Como avanzó COPE hace una semana, el acuerdo programático está prácticamente cerrado, a falta de la firma, pero no había grandes esperanzas de que el pleno de investidura de Guardiola pudiese celebrarse antes de Semana Santa.

Hoy, ambos partidos se reúnen para seguir avanzando en las conversaciones con un encuentro presencial en Mérida, en el que estará el secretario general del PP, Miguel Tellado, como ha avanzado ABC. 

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