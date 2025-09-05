COPE
Suspendida en aguas de la ría de Ferrol la Travesía a nado Abelardo López por la presencia de carabelas portuguesas

El evento, previsto para este sábado, se cancela por motivos de seguridad ante el riesgo que suponen para los participantes

Foto de archivo de una carabela portuguesa 

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

La Travesía a nado Abelardo López, que se iba a celebrar este sábado, 6 de septiembre, ha sido suspendida por motivos de seguridad. La decisión se tomó después de que se confirmara la entrada en la ría de Ferrol de ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis).

La presencia de esta especie marina supone un riesgo para los nadadores, debido a su alta toxicidad y a la capacidad de sus tentáculos de provocar lesiones graves por contacto.

La organización del evento ha comunicado que se estudiará la posibilidad de reprogramar la travesía para una fecha futura, una vez que se pueda garantizar que la ría está libre de estos ejemplares y que no existen riesgos para la seguridad de los participantes.

