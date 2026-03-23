La Semana Santa dispara la ocupación hotelera en Ferrol los días centrales aunque hay preocupación

A pocos días del inicio de la Semana Santa de Ferrol, una de las citas más importantes para la ciudad, el sector hotelero encara los festivos con optimismo. A pesar de la preocupación inicial por el contexto internacional y la meteorología, las previsiones son muy positivas. Así lo confirma Mercedes Porto, directora del hotel Almirante, el de mayor capacidad de la ciudad con 98 habitaciones: “Jueves y viernes tenemos ya un 92 por 100 de ocupación”. Para el sábado, aunque más flojo, se espera alcanzar “un 70 o un 80 por 100”, y todavía quedan habitaciones para los “últimos rezagados”.

El hotel Almirante de Ferrol está ubicado en el número 2 de la calle María

Un visitante fiel y cien por cien nacional

El perfil del turista que visita Ferrol en estas fechas es inequívoco: “Es turismo 100 por 100 nacional”, afirma Porto. Durante esta semana no se registra turismo extranjero, y los visitantes proceden principalmente de la zona centro como Castilla y Madrid, el norte de España y el sur de Galicia, con una notable afluencia de la zona de Pontevedra. Además, destaca la fidelidad de los turistas, con muchos “repetidores que vienen año tras año” expresamente para disfrutar de las procesiones.

Aunque el tiempo es un factor determinante, como demostró el aumento de reservas en las últimas semanas de sol, la lealtad del visitante es notable. “Curiosamente, el año pasado, que hizo muy malo, no tuvimos ninguna cancelación”, explica la directora del Almirante. Este comportamiento refuerza la idea de que el principal atractivo son las procesiones, independientemente del clima.

El motor económico de la ciudad

La Semana Santa, aunque breve, es un revulsivo económico muy concentrado. Mercedes Porto subraya que el impacto se nota tanto en el alojamiento como en la restauración. De hecho, el restaurante del hotel ha experimentado un “incremento muy importante en las reservas”, impulsado en parte por la nueva opción de reserva online. Este auge no solo proviene de turistas, sino también de residentes de Ferrol que aprovechan los festivos para salir.

El método de reserva ha cambiado drásticamente en los últimos años. “Las reservas principalmente son online, el teléfono casi ni suena”, señala Porto. Atrás quedaron los tiempos en que los visitantes llegaban sin reserva a la puerta del hotel. Ahora, la planificación digital es la norma. También se observa el fenómeno de ferrolanos residentes fuera que regresan por estas fechas, así como “grupos de amigos que aprovechan para juntarse aquí”.

La nueva imagen de Ferrol como destino

La percepción de Ferrol ha evolucionado positivamente. Porto destaca el papel de la promoción turística y producciones audiovisuales como la serie 'Rapa'. “Viene gente buscando esos rincones que salen en la película o en tal serie”, comenta. Este tipo de publicidad ayuda a romper con una imagen anticuada que algunos visitantes puedan tener.

Foto de archivo de una vista del Arsenal Militar de Ferrol

Al final de su estancia, la impresión general es de grata sorpresa. “Se van muy, muy sorprendidos, y siempre, siempre para bien”, asegura la directora. Las expectativas, a veces bajas, son superadas por la realidad de una ciudad que ha cambiado mucho. El atractivo de los paisajes, la zona comercial y, especialmente, el “ocio gastronómico”, contribuyen a una experiencia muy positiva que desmonta viejos prejuicios.