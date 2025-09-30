Rey Varela ve la candidatura a Patrimonio Mundial de Ferrol "más cerca que nunca" y fija 2026 para evaluación preliminar

Participantes este lunes en la presentación de los avances en el Ayuntamiento de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha asegurado que la ciudad naval se encuentra "cada vez más cerca" de conseguir la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, un "reto tan importante" que la convierte en una "marca atractiva, líder y de futuro".

Durante la presentación de los avances de la candidatura en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, junto al experto internacional en patrimonio mundial Alfredo Conti, Rey Varela ha destacado la "coordinación excepcional" que existe entre las diferentes administraciones (Xunta de Galicia, Diputación y Gobierno) para impulsar el proyecto.

El regidor ha subrayado que Ferrol es una "ciudad única e irrepetible" que lleva en la lista indicativa de la Unesco desde el año 2007. Tras un largo camino de estudio, el Ayuntamiento ha dado un "paso estratégico" al integrar el Plan de Turismo Sostenible como anexo fundamental al plan de gestión de la candidatura, con el objetivo de fomentar experiencias culturales y garantizar la "vida de excelencia" en el entorno.

HOJA DE RUTA Y PLAZOS CLAVE

Rey Varela ha confirmado la hoja de ruta marcada por el experto Alfredo Conti para adaptar la candidatura a los nuevos requerimientos de la Unesco. En este sentido, ha anunciado que Ferrol ya tiene "muy avanzado" el proceso de la Evaluación Preliminar, un nuevo requisito obligatorio desde 2027.

"Estamos en condiciones de que en el primer trimestre del año 2026 se pueda presentar esta evaluación preliminar", ha afirmado el alcalde, agradeciendo el trabajo pormenorizado del equipo técnico.

El alcalde ha finalizado su intervención reafirmando que no tiene "ninguna duda de que Ferrol tiene este valor universal excepcional" y que todos los ferrolanos son los "protagonistas" de la candidatura.