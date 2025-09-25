Reconocimiento de la industria para ‘Renegade Jammer’, el videojuego creado en el Campus Industrial de Ferrol

El videojuego "Renegade Jammer", nacido como proyecto de fin de máster en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidad de A Coruña (UDC), ha despertado el interés de figuras clave del sector. Daniel Sánchez, CEO de Gammera Nest, y Pablo Grandío, director del medio especializado Vandal, visitaron el campus ferrolano para evaluar la propuesta.

Detrás de "Renegade Jammer" está el estudio Team Kaulu, formado por los alumnos de la UDC Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo. El juego es un título de plataformas 3D cuya trama sigue a Jammer, una integrante de un grupo de rebeldes que lucha contra la malvada compañía intergaláctica ZenCore, dedicada al estudio de mutaciones genéticas con fines poco éticos. La misión de la protagonista es irrumpir en las instalaciones de ZenCore en varias galaxias para sabotear sus sistemas informáticos.

UDC Captura del juego

Las valoraciones y sugerencias de Sánchez, Grandío y la coordinadora del máster, Luz Castro, servirán a los estudiantes para ultimar los detalles del juego de cara a su próxima presentación pública en el BCN Game Fest, que se celebrará del 10 al 12 de octubre en La Farga de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Este proyecto ya ha cosechado éxitos notables. Hace poco más de una semana, "Renegade Jammer" obtuvo el Primer Premio al Mejor Juego Indie en el certamen Lérez Up de Pontevedra, tras haber sido presentado también en la ExpOtaku en noviembre de 2024.