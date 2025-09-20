El PSOE de Ferrol critica la falta de planificación del gobierno local en las obras de los pabellones escolares

El grupo municipal socialista ha vuelto a denunciar la "falta de planificación y la desorganización absoluta" del gobierno de José Manuel Rey Varela en las obras de los pabellones de diez centros escolares de Ferrol.

Según los socialistas, las actuaciones han provocado un gran malestar entre los escolares, los clubes deportivos que usan las instalaciones y las familias afectadas, que han visto modificados sus calendarios de entrenamiento sin previo aviso.

El Partido Socialista ha trasladado estas quejas en la Comisión de Deportes, lamentando que las obras, que ya acumulan "meses de retraso", hayan comenzado "en el peor momento posible", coincidiendo con el inicio del curso escolar y el comienzo de los entrenamientos y las ligas. La formación política critica que los cambios de horario se anuncian "casi en el mismo día", lo que agrava las molestias.

Según el PSOE, la situación es "sintomática de la falta de coordinación, comunicación y planificación" del gobierno local.

Los socialistas afirman que los concejales de las áreas implicadas —Obras, Educación y Deportes— se "lanzan la pelota" entre sí y no han sido capaces de responder a cuestiones básicas como los plazos de ejecución, el calendario de las obras o la lista de clubes afectados.

Finalmente, el grupo socialista ha recordado que, aunque las obras son necesarias, deberían haberse realizado durante el verano para no interferir en la actividad escolar. También han aprovechado para criticar a la Xunta de Galicia, a la que acusan de cumplir las demandas de Ferrol solo cuando el PP está en el poder.